Pixel Launcher: Feature Drop bringt neue Funktionen – Transit-Modus, Icon Packs, Widgets und mehr (Galerie)

Der Pixel Launcher ist seit der ersten Generation der Standardlauncher auf den Pixel-Smartphones und dürfte von den allermeisten Nutzern trotz verfügbarer Alternativen verwendet werden. Im Zuge des jüngsten Pixel Feature Drop gab es in den letzten Wochen einige Änderungen und Neuerungen, die wir nach erfolgtem Rollout an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen wollen.



Auch wenn der Funktionsumfang im Vergleich zur Konkurrenz begrenzt ist, dürften die meisten Nutzer mit dem Pixel Launcher sehr zufrieden sein, der seine Hauptaufgabe zuverlässig erfüllt. Updates gibt es für den Launcher eher selten, doch im Rahmen des Pixel Feature Drop Anfang des Monats hat man eine Reihe von Änderungen in den Launcher gebracht, die den Nutzern sicherlich auffallen werden. Wir fassen alle wichtigen Änderungen zusammen.

Icon Packs auf dem Homescreen

Aus unbekannten Gründen unterstützt der Pixel Launcher keine Android Icon Packs. Das wird wohl auch in Zukunft so bleiben, aber dennoch will man den Nutzern jetzt die Möglichkeit für frischen Wind auf dem Homescreen geben. Die Nutzer können sich jetzt eigene Icon Packs erstellen, die auf KI-Basis alle am Display befindlichen Icons gegen eine generierte Variante nach sechs verfügbaren Templates austauscht.

Zur Wahl stehen die Templates Spongebob, eine Gold-Variante, Cookie-Look, Scribbles, Easel und Stardust. Dabei handelt es sich gewissermaßen um KI-Filter für die Icons, mit denen diese angepasst und in denselben Stil gebracht werden. Bei Erfolg wird man die Templates wohl ausbauen, aber echte Icon Packs sind eher nicht zu erwarten.

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Neuer Transit-Modus für Pendler

Der Pixel Launcher bekommt einen neuen Modus für Pendler, der bei Start der Strecke automatisch aktiv werden soll. Dieser schaltet sowohl die Informationen im ‚auf einen Blick‘-Widget um, als auch einige Einstellungen. Das reicht von der Displayhelligkeit über die Lautstärke bis zum ‚bitte nicht stören‘-Modus. Damit verhält sich dieser Modus ähnlich wie andere Modi für das Autofahren oder Schlafen.

» Alle Infos zum Transit-Modus für Pendler

Auf einen Blick mit mehr Infos

Das ‚auf einen Blick‘-Widget wird mit dem jüngsten Update um zwei weitere Kategorien aufgewertet, die die Nutzer informieren sollen. Dazu gehören nun die Bereiche Sport für Live-Spielstände und Sportergebnisse sowie der Bereich Finanzen für wichtige Aktienkurse, Indizes oder auch Termine.

» Alle Infos zu den neuen ‚auf einen Blick‘-Kategorien

Auf einen Blick ausblenden

Darauf haben viele Nutzer gewartet und im Zuge der Homescreen-Anpassungsmöglichkeiten setzt Google es endlich um: Jetzt lässt sich das ‚auf einen Blick‘-Widget optional ausblenden, sodass es vollständig vom Homescreen verschwindet und auch keinen wertvollen Platz mehr belegt.

» Alle Infos zur Entfernung von ‚auf einen Blick‘ vom Homescreen









Änderungen im App-Wechsler

Es gibt eine Änderung im App-Wechsler des Pixel Launchers, die sich kaum nachvollziehen lässt: Die praktische Leiste zur Auswahl von Inhalten auf dem Vorschaubild einer aktiven App wurde entfernt. Damit war es möglich, ein sichtbares Bild zu speichern, einen Text zu extrahieren oder auch mit anderen Nutzern zu teilen. Auch die Weiterleitung an Google Lens war möglich, sodass man eine Auswertung ganz ohne Screenshot vornehmen konnte.

Jetzt sind all diese Funktionen verschwunden und lassen sich entweder nur noch eingeschränkt nutzen oder müssen über Umwege durch den Teilen-Dialog verwendet werden.

» Alle Infos zur neuen Auswahl im App-Wechsler

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.