Gemini: Großes Update bringt neues Design für alle Nutzer, neuen KI-Agenten und neuen KI-Generator (Video)

Der heutige Abend bringt wenig überraschend viele große Neuerungen für Gemini, die nicht nur das KI-Modell und dessen Integrationen betreffen, sondern auch die Gemini-App selbst. Diese zeigt sich ab sofort in einem neuen Design, das mehr Möglichkeiten verschaffen soll und bringt zwei interessante Neustarts mit, über die wir bereits berichtet haben. Allesamt sollen sie Gemini zum 24/7-Begleiter machen.



Google ist mit Gemini auf der Überholspur, das konnte man im Rahmen der Google I/O Keynote gar nicht oft genug betonen – daher wollen wir die Zahlen auch an dieser Stelle kurz einbinden: Laut Google wird die Gemini-App jetzt von 900 Millionen aktiven Nutzern verwendet – vor einem waren es gerade einmal 400 Millionen Nutzer. Die Nutzer stammen aus 230 Ländern und verwenden die App in über 70 Sprachen. Man steht also kurz vor der Milliardenschwelle und dürfte diese wohl noch vor dem Sommer knacken. Schauen wir uns an, was es anlässlich dessen Neues gibt.

Gemini Spark

Google integriert erstmals einen KI-Agenten tief in die Android-App. Mit Gemini Spark haben die Nutzer die Möglichkeit, den Agenten mit zahlreichen Aufgaben zu füllen, die dieser selbstständig und im Hintergrund erledigt. Das dürfte mittelfristig eine der wichtigsten Gemini-Funktionen überhaupt werden, doch zunächst startet man mit einer kleinen Gruppe von Abonnenten. Ausführliche Infos zu Spark findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Das ist Gemini Spark – der neue KI-Agent

Gemini Omni

Mit dem neuen Gemini Omni startet Google einen neuen KI-Generator, der sich nicht mehr auf einen einzelnen Bereich beschränkt. Diese soll realistische Welten in unterschiedlichen Medienformen erstellen können – beginnend mit Video. Man nennt es, „alles aus allem erstellen“ und hat gleich einige interessante Beispiele mitgeliefert, die ihr euch im folgenden verlinkten Artikel ansehen könnt.

» Das ist Googles neuer KI-Generator Gemini Omni









Gemini im Neural Expressive Design

Die Gemini-Oberfläche wurde laut Google von Grund auf neu gestaltet und hat eine neue Designsprache erhalten, die ab sofort exklusiv in der KI-App zu finden sein wird: Neural Expressive. Die Benutzeroberfläche soll durch flüssige Animationen, lebendige Farben, eine neue Typografie und haptisches Feedback bestechen. Im obigen Video könnt ihr euch die Oberfläche als kurzen Teaser ansehen, sie sollte aber auch ab sofort in eurer eigenen Gemini-App zu finden sein.

Außerdem wurde die Gemini Live-Konversationsfunktion direkt in Gemini integriert. Damit sollen die Nutzer nahtlos zwischen den kurzen Fragen und den längeren Konversationtn mit der KI wechseln können – ohne den bisherigen Workflow unterbrechen oder wechseln zu müssen. Auch das Mikrofon wurde überarbeitet, damit die Nutzer komplexe Ideen im eigenen Tempo durchsprechen können, ohne unterbrochen zu werden. Zusätzlich arbeitet man an regionalen Dialekten für die Aussprache, damit die Nutzer die Stimme wählen können, die ihnen am meistn zusagt.

Gemini soll die Leistungsfähigkeit des KI-Modells jetzt noch besser nutzen können, um die Antworten ansprechender und verständlicher zu gestalten. Statt nur Textblöcke als Antwort zu liefern, generiert Gemini jetzt in Echtzeit maßgeschneiderte Antworten mit Bildern, interaktiven Zeitleisten, vertonten Videos und dynamischen Grafiken. Das neue Design wird ab sofort weltweit für alle Nutzer auf allen Plattformen eingeführt.

» Gemini Spark: Googles neuer KI-Agent startet – kann Aufgaben mit umfangreichem Datenzugriff ausführen

» Gemini Omni: Google startet neuen KI-Generator für Medien aller Art – erstellt realistische Welten (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.