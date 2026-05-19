Gemini: Google schränkt die Nutzung des KI-ChatBot und der KI-Generatoren ein – Nutzungslimits starten

Google hat in den letzten Monaten alles daran gesetzt, die Nutzer vom KI-ChatBot Gemini und dessen zahlreich angebotenen Integrationen und Produkten zu überzeugen – bekanntlich mit sehr großem Erfolg. Jetzt muss man offenbar die Notbremse ziehen und führt ab sofort Nutzungslimits ein. Diese legen fest, wie umfangreich sich Gemini in puncto Rechenpower in einem von zwei definierten Zeiträumen verwenden lässt.



Vielen Menschen dürfte bekannt sein, dass die Künstliche Intelligenz gewaltige Rechenpower benötigt, die vom jeweiligen Anbieter bereitgestellt werden muss. Dass das kein Pappenstiel ist, zeigt sich schon daran, dass praktisch die gesamte Konkurrenz Rechenleistung bei Google buchen muss und natürlich sind auch Googles eigene Angebote eine enorme Belastung für die TPU-Flut in den Rechenzentren.

Bisher stellt Google den Zugang zu Gemini vollkommen kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung und hat für die mittlerweile dreistellige Millionenanzahl von Nutzern keine relevanten Limits gesetzt. Das gilt zumindest für Antworten im Textformat, für die Generierung von Bildern oder auch Audio. Für andere Medienbereiche oder eine erweiterte Nutzung galten bisher schon Limits, die sich über den Kauf von erweiterten AI-Abos weit nach oben schrauben ließen. Jetzt baut man dieses Konzept offensichtlich um.

Statt wie bisher auf funktionale Abgrenzungen zwischen den unterschiedlichen Abo- und Nutzungsstufen zu setzen oder in Token zu rechnen, grenzt man sich jetzt nach anderen Nutzungskriterien ab, die derzeit noch nicht näher erläutert worden sind. Konkret führt man Nutzungslimits ein, mit denen vorgegeben wird, wie lange Gemini in einem bestimmten Zeitraum verwendet werden kann. Erweiterte Modelle und Funktionen können dein Nutzungslimit mehr beanspruchen.









In der Ankündigung heißt es:

Bei Gemini wird es künftig auf der Rechenleistung basierende Nutzungslimits geben, die alle 5 Stunden aktualisiert werden, bis Sie Ihr Wochenlimit erreichen. Bei der Nutzungsberechnung werden die Komplexität Ihres Prompts, die verwendeten Funktionen und die Länge des Chats berücksichtigt. Nutzerinnen und Nutzer mit einem Abo für Google AI haben höhere Nutzungslimits als Nutzende ohne ein solches Abo.

Man weist die Nutzer darauf hin, dass bei der Verwendung von Premium-Modellen und Premiumfunktionen mehr Nutzungszeit verrechnet wird, was dazu führen kann, dass das Limit schneller erreicht wird. Dazu zählen beispielsweise die Mediengenerierung von Bild, Video und Musik, die Nutzung von Deep Research, das Pro-Modell oder auch die beiden Thinking-Modelle. Wer mehr benötigt, kann die Limits durch die Abos doppelt so hoch, vier Mal so hoch oder 20 Mal so hoch festlegen.

Die Limits werden für alle Nutzer ab 18 Jahren eingeführt und die Zähler jeweils nach fünf Stunden zurückgesetzt bzw. einmal pro Wochen. Ihr könnt euer aktuelles Gemini-Nutzungslimit auf dieser Seite sehen. Heute Abend dürfte man sicherlich noch etwas mehr zur neuen Nutzungsstruktur ankündigen.

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[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.