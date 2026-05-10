KI und Cloud: Wie viel Kapazität hat Google eigentlich? Versorgt sogar die KI-Konkurrenz mit Rechenpower

Google hat im Laufe der Jahre eine gewaltige Infrastruktur aufgebaut, die aus Dutzenden Rechenzentren rund um die Welt besteht. Diese ist für den stabilen Betrieb der immer populäreren Dienste notwendig, hat aber offenbar so viel Kapazität und Rechenpower in Reserve, dass man große Teile des KI-Hypes auf den eigenen Servern beheimaten kann. Immer häufiger stellt sich die Frage: Wie viel Kapazität hat Google eigentlich?



Kein anderes Unternehmen in der digitalen Welt hat eine solch hohe Reichweite wie Google, das in allen relevanten Bereichen aktiv ist und Hunderte von Diensten im Portfolio hat. Praktisch alle Dienste sind auf eine ständige Cloudverbindung angewiesen und belasten die Google-Server. Dennoch gelingt es dem Unternehmen, alle Dienste ohne erwähnenswerte Ausfallzeiten zu betreiben, hohe Geschwindigkeiten zu bieten und immer genügend Kapazitäten bereitzustellen.

Wir hatten hier im Blog erst vor wenigen Tagen über die Speicherkapazität und Rechenpower von YouTube berichtet, das allein gut 15 Exabyte Speicherplatz belegt. Aber YouTube ist bekanntlich nur ein Dienst von sehr vielen. In puncto Speicherplatz ist YouTube sicherlich recht weit vorn im Google-Netzwerk, doch Dienste wie Google Drive oder Google Fotos mit ihren mehreren Milliarden Nutzern könnten diese Werte noch sprengen.

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass Google als erstes privates Unternehmen weltweit mittlerweile die Grenze von 1 Zettabyte Speicherplatz durchbrochen hat. Zur Verdeutlichung: 1 Zettabyte sind 1000 Exabyte. 1 Exabyrte sind 1000 Petabyte und 1 Petabyte sind 1000 Terabyte. Oder anders visualisiert: Das sind mehr als eine Milliarde Terabyte-Festplatten, die gestapelt eine Höhe von 26.000 Kilometern ergeben würden. Damit ließen sich 45 Türme von der Erde bis zur ISS bauen.









Der Speicherplatz ist das eine, die Rechenpower das andere: Denn alle Dienste benötigen nicht nur Speicherplatz, sondern auch Rechenpower. Im KI-Zeitalter potenziert sich der Bedarf an Rechenpower gerade und steigt immer weiter exorbitant an – so weit, dass selbst große Anbieter Probleme haben, diese gewaltigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Anders Google: Man kann nicht nur das eigene Netzwerk betreiben und Gemini im Eiltempo ausbauen, sondern auch der Konkurrenz Rechenpower verkaufen.

Wir hatten erst im vergangenen Jahr gezeigt, dass alle großen KI-Anbieter Rechenpower bei Google Cloud kaufen. Anthropic und OpenAI haben Rechenpower für über 10 Milliarden Dollar gebucht, Apple hat sich in unbekannter Form bei Google Cloud eingekauft und selbst Meta als einer der größten Rechenzentren-Betreiber weltweit muss für die nächsten Jahre Kapazitäten bei Google Cloud einkaufen.

Die große Frage lautet, wie es Google als einziger Anbieter gelingen kann, diese Rechenpower bereitzustellen. Die Antwort kann eigentlich nur lauten, dass man über Jahre sehr weit über dem Bedarf ausgebaut hat. Man hatte in weiser Voraussicht gewaltige Reserven eingeplant, die lange Zeit ungenutzt geblieben sind. So erklärt sich auch, warum Google Cloud über viele Jahre Verluste im dreistelligen Millionenbereich eingefahren hat und man sich dennoch auf einem guten Weg sah. Heute zahlt es sich aus, mittlerweile ist Google Cloud hochprofitabel und könnte durch den KI-Boom schon in wenigen Jahren Googles wichtigster Umsatz- und Gewinnbringer werden.

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