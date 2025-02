YouTube Music: Neuer KI-Assistent ‚Ask Music‘ erhält Update – schlägt jetzt mehr Anfragen vor (Screenshots)

Die Musikstreamingplattform YouTube Music hat vor einiger Zeit den KI-ChatBot Ask Music eingeführt, mit dem die Nutzer die Möglichkeit erhalten, tiefer in die Musikdatenbank und die aufbereiteten Inhalte einzusteigen. Das Ziel ist natürlich vorrangig, den Nutzern passende Musikvorschläge zu machen. Um das zu erreichen, wird das Tool nun zentraler positioniert.



Was die Suchfunktion Ask Photos für Google Fotos ist, ist das noch recht junge Ask Music für YouTube Music – wenn auch in deutlich abgespeckter Form. Diese Form der Suchfunktion soll es den Nutzern ermöglichen, ihre Musikwünsche oder Recherchen ausführlicher zu beschreiben und darauf abgestimmte Playlisten zu erhalten. Also eine Kombination aus Suchfunktion und Filtern, nur etwas schöner umgesetzt und vielleicht zukünftig mit stärkerer Personalisierung.

Das Tool befindet sich nach wie vor in einer Testphase, denn man bietet es nur Nutzern in den USA, Kanada und Neuseeland sowie Australien für die Nutzer an, die über ein YouTube Premium-Abo verfügen. Bisher dürfte es wohl dennoch nicht ganz so häufig genutzt worden sein, denn die Ähnlichkeiten zur Suchfunktion sind schon recht groß. Um das zu ändern und vielleicht auch eines Tages die Suchfunktion für das Erstellen von Playlisten abzulösen, wird das Tool nun zentraler positioniert.

Bei vielen Nutzern befindet sich Ask Music jetzt direkt auf der Startseite und noch über den eigentlichen Inhaltsvorschlägen, wie man sie seit dem Start der Plattform kennt. Außerdem teilt sich der Bereich jetzt in mehrere Kategorien auf, der den Nutzern direkt mit nur einem Tap eine Zusammenstellung präsentiert. So muss man nicht selbst erst nach etwas suchen, sondern kann sich inspirieren lassen und den Prompt bei Bedarf anpassen.

Die neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen für viele Nutzer und dürfte das Engagement wohl steigern. Und erst dann wäre so etwas dazu bereit, für alle Nutzer freigeschaltet zu werden.

[9to5Google]