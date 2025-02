YouTube Music: Wechsel zum Musikvideo erhält neue Position – Umschalter wird versteckt (Screenshots)

Mit dem Musikstreaming von YouTube Music haben die Nutzer die Möglichkeit, mit nur einem Tap zwischen Audio und Video zu wechseln, was sicherlich in vielen Fällen gerne genutzt wird. Der bisher sehr prominent platzierte Umschalter zwischen den beiden Medientypen dürfte in Kürze eine neue Position erhalten und damit nicht mehr ganz so leicht erreichbar sein, wie das bisher der Fall ist.



YouTube Music als Ableger von YouTube stellt eine enge Verbindung zwischen Audio und Video her, das war seit jeher der Fall und wurde zuletzt durch die Integration der Video-Kommentare weiter ausgebaut. Das schnelle Umschalten zwischen dem Musikstream und dem Musikvideo gehört zu den wichtigsten Funktionen der Streaming-App und war dementsprechend bisher auch sehr prominent am oberen Rand positioniert – das gilt sowohl für die mobile App als auch für die Webversion.

Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Position, die deutlich versteckter ist und den Wechsel nicht mehr ganz so einfach ermöglicht. Denn statt einen Umschalter am oberen Rand zu haben, gibt es in der neuen Variante (rechter Screenshot) den Button „Video“ in der Aktionsleiste. Dieser reiht sich in die Leiste mit dem Daumen nach oben, den Kommentaren, Speichern und Teilen ein. Zwar ist der Button an vierter Position gereiht und sollte somit auf allen Displaygrößen dauerhaft sichtbar sein, aber dennoch geht das im Vergleich zur vorherigen Umsetzung (linker und mittlerer Screenshot) deutlich unter.

Unklar ist, ob der Umschalter durch die neue Position nur temporär oder dauerhaft gilt. Denn bisher war es so, dass der Wechsel zu VIDEO dauerhaft galt und auch die nächsten Songs mit Musikvideo gespielt wurden. Erst ein Musikstück ohne verknüpftes Video sorgte dafür, dass zu AUDIO zurückgewechselt wird. Mit der neuen Position in der Aktionsleiste könnte es sein, dass es sich stets nur auf den aktuellen Titel bezieht und für jeden neuen Song umgeschaltet werden muss.

Einen sichtbaren Grund für die Neupositionierung scheint es noch nicht zu geben, denn der gewonnene Platz bleibt vorerst leer und nur der Cast-Button bleibt bestehen. Sowie daneben der Umschalter und das Drei-Punkte-Menü. Gut möglich, dass hier ein größerer Umbau eingeleitet wird und auch diese Buttons schon bald neue Positionen erhalten werden.

» YouTube Music: Neue Sektion mit Top-Songs wird für Künstlerseiten ausgerollt – listet bis zu 20 Top-Titel

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-01-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!