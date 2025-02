Google Chrome: Passwortmanager ändert unsichere Passwörter bald von selbst – neue KI-Funktion kommt

Der im Browser Google Chrome integrierte Passwortmanager bietet seit langer Zeit einen umfangreichen Sicherheitsscan, der die Nutzer vor der Verwendung unsicherer Kennwörter warnen kann. Jetzt steht eine neue KI-Funktion vor der Tür, die es dem Browser erlauben könnte, diese Passwörter selbstständig gegen sichere Varianten auszutauschen. Ob das eine gute Idee ist?



Der in Google Chrome integrierte Passwortmanager sorgt nicht nur für die Verwaltung und Synchronisierung von Passwörtern, sondern auch für die Sicherheit. Ein dauerhaft durchgeführter Scan warnt die Nutzer vor unsicheren Passwörtern, mehrfach genutzten Passwörtern oder auch geleakten Passwörtern. Der Browser empfiehlt in diesen Fällen eine Änderung und kann zum Teil direkt zu den Einstellungen der jeweiligen Web-Apps verlinken, an deren Stelle das jeweilige Passwort geändert werden kann. Aktiv werden muss der Nutzer aber noch selbst.

Jetzt zeigt sich eine neue Funktion, die durch einige versteckte Schalter aktiviert, aber wohl noch nicht genutzt werden kann: Diese erlaubt es dem Browser, die unsicheren Passwörter ganz von selbst zu ändern, ohne dass der Nutzer aktiv mitwirken muss. Konkret wird es wohl so sein, dass der Browser die Seite zum Passwort-ändern selbstständig ausruft, die Formulare mit einem sicheren Passwort ausfüllt und dieses dann natürlich auch im eigenen Passwortmanager hinterlegt.

Das passt zu der schon vor einiger Zeit vorgestellten KI-Funktion, die es dem Browser erlaubt, selbstständig Webseiten zu nutzen. Eine Passwort-Änderung kann vom Browser angefordert werden, wenn sich der Nutzer in eine Web-App einloggt. Grundsätzlich ist das in den meisten Fällen kein großes Problem, aber dennoch sehe ich hier einige Stolpersteine, die für mich die Funktion in Frage stellen. Allerdings, ohne sie bisher im Detail zu kennen – bitte beachten.

Einige Webseiten erfordern eine externe Bestätigung der Passwort-Änderung, etwa per E-Mail. Wie wird der Browser darauf reagieren? Wird der Passwortmanager dies erkennen und entsprechend keine Änderung vornehmen? Und was passiert nach einer automatischen Änderung auf anderen Geräten, auf denen das Passwort ebenfalls gespeichert ist? Wir dürfen gespannt sein, ob und wann diese Funktion umgesetzt und aktiviert wird.

» Google Lens in Google Chrome nutzen: So könnt ihr jetzt ganze Webseiten und Medien analysieren (Video)

[Chrome Story]