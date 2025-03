Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im Februar auf viele Smartphones

Android-Nutzer sind seit vielen Jahren davon verwöhnt, dass das Betriebssystem mehrmals im Monat im Hintergrund aktualisiert wird. Zum Teil enthält dieser Rollout neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der Monat Februar hatte wie erwartet viele interessante Dinge zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates im Monat Februra auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat Februar, die Google in insgesamt vier Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im Februar:

Android WebView, Version 134 (26.02.2025) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 25.07 (24.02.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit dieser Funktion kann auf Smartphones, die unter Elternaufsicht stehen, der Schulmodus verwendet werden. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dieser Funktion werden Sie auf der Seite „Sicherheit & Datenschutz“ von Android benachrichtigt, wenn Updates für Ihr Smartphone verfügbar sind. Wallet [Smartphone] Mit dieser Funktion werden Nutzer benachrichtigt, wenn ein Aussteller digitaler Personalausweise vorübergehend nicht verfügbar ist.

[Smartphone] Mit diesem Update werden die Funktionen für digitale Ausweise in Google Wallet optimiert. Google Play Store, Version 45.1 (24.02.2025) [Smartphone] Durch Updates bei den Deeplinks können hochwertige Apps im Play Store leichter gefunden werden.

[Smartphone] Die Nutzerfreundlichkeit von Kaufangeboten bei Google Play wurde verbessert. Android System Intelligence, Version 21 (21.02.2025) [Smartphone] Fehlerkorrekturen in der Benutzeroberfläche für automatische Untertitel. Google Play-Dienste, Version 25.06 (17.02.2025) Dienstprogramme [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps. Wallet [Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Smartphone] Mit diesem Update wird der Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen verbessert. Google Play Store, Version 45.0 (17.02.2025) [Smartphone] Wenn du eine Suche startest, enthalten Vorschläge für gesponserte Werbeanzeigen jetzt eine Beschreibung der Anzeige.

[Smartphone] Wenn Sie nach „Sammlungen“ suchen, werden jetzt auch Play-Sammlungen angezeigt. Google Play-Dienste, Version 25.05 (10.02.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Geräteverbindung [Auto, Smartphone, TV] Wir haben Probleme im Bereich Dienste für Geräteverbindungen behoben, um die Nutzung allgemein zu verbessern.

[Smartphone] Durch Updates bei Quick Share werden die Einrichtung und das Onboarding verbessert. Google Play Store, Version 44.9 (10.02.2025) [Smartphone] Die Funktion „Sammlungen“ ist jetzt in den USA auf Geräten mit Android 10 bis 12 verfügbar. Nutzer können auf diesen Geräten das Play-Widget zum Startbildschirm hinzufügen, um auf die Funktion „Sammlungen“ zuzugreifen. Dazu müssen sie entweder das Play Store App-Symbol lange gedrückt halten oder die Widget-Einstellungen von Android aufrufen.

[Smartphone] [Wear] Sie können jetzt Zifferblätter über Ihr Smartphone direkt aus dem Play Store-Eintrag heraus per Fernzugriff auf Ihrer Smartwatch installieren und einrichten, ohne diese verwenden zu müssen. Google Play-Dienste, Version 25.04 (03.02.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Über den neuen Zugriffspunkt für Family Link in Google Einstellungen können Sie Ihre Familiengruppe jetzt noch einfacher verwalten. Entwicklerdienste [Auto] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für maschinelles Lernen oder KI in ihren Apps. Geräteverbindung [Auto, Smartphone, TV, Wear] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen.

[Smartphone] Mit dieser neuen Funktion können Übertragungen per Quick Share auch dann über WLAN oder mobile Daten fortgesetzt werden, wenn die direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger verloren geht. Dienstprogramme [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von dienstprogrammbezogenen Prozessen in ihren Apps. Google Play Store, Version 44.8 (03.02.2025) [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion wird beim Erstellen eines Play Spiele-Profils die Benutzeroberfläche aktualisiert.

[Smartphone] Mit Version 3 von Tablet pQuality wird ein Systemupdate durchgeführt, das die Bewertung der Qualität von Apps auf Tablets und ChromeOS-Geräten ermöglicht.

Letzte Aktualisierung am 2025-02-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google Support]