Mit diesem Trick will Google mehr Pixel 9 Pro verkaufen – Displayleistung wird offenbar absichtlich gedrosselt

Google hat das Hardware-Portfolio mit den Pixel 9-Smartphones ausgebaut und bietet mittlerweile vier unterschiedliche Geräte pro Generation an. In der Vergangenheit ließen sich kaum Präferenzen dafür erkennen, welches Modell besonders hervorgehoben werden soll, doch jetzt gibt es einen interessanten Einblick. Mit einem vielleicht riskanten Trick will Google die Verkaufszahlen des Pro-Modells steigern.



Mit der Erweiterung des Pixel-Portfolios hat Google für viele Nutzer ein passendes Smartphone: Das Pixel 9 für Einsteiger, das Pixel 9 Pro für die, die etwas mehr Leistung möchten, das Pixel 9 Pro XL für mehr Leistung und ein größeres Display sowie das Pixel 9 Pro Fold für Foldable-Fans. Letztes will nicht ganz zur Reihe passen, aber die drei Hauptgeräte lassen sich gut miteinander vergleichen. Und dann folgt schon bald das Pixel 9a.

In dieser Woche ist einigen Nutzern aufgefallen, dass Google das Pixel 9 Pro pushen will – und das mit einem Trick, der vielleicht nicht der feinen englischen Art entspricht: Es hat sich gezeigt, dass man die Displayleistung des Pixel 9 bei den Demogeräten im stationären Handel absichtlich herunterdrosselt, um das daneben präsentierte Pixel 9 Pro im wahrsten Sinne des Wortes scheinen zu lassen. Konkret geht es um die Bildwiederholrate (Hertz), die die Einstellungen ignoriert und beim Standardgerät schlecht performt.

Aufgefallen ist das nicht nur bei einem Gerät, sondern bei vielen unterschiedlichen Händlern und Städten. Es ist also Absicht oder ein aktueller Demo-Bug, aber kein schadhaftes Smartphone. Ihr könnt den Vergleich im obigen Video sehen. Die einzige Erklärung, die sich dafür finden lässt, ist die, dass man Pixel 9-Interessierte eher zum Pro-Modell bewegen will. Klar, wenn der Kunde schon einmal zu 50 Prozent im Netz ist, soll er besser das teurere Gerät kaufen. Marketing-technisch nachvollziehbar, aber dennoch ein fragwürdiger Schritt.

Ob sich Google mit solch einer Vorgangsweise einen Gefallen tut, wenn es denn tatsächlich der Fall ist, wird man vorab sicherlich ausführlich geprüft haben. Pixel 9-Pixel 9 Pro-Schwanker mag man vielleicht überzeugen und somit den Umsatz erhöhen. Aber was, wenn neben dem Pixel 9 ein Galaxy S25 oder gar ein iPhone liegt? Dann hat man den Kunden eher verloren und sieht ihn nicht so schnell wieder…

