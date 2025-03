Android: Digitale Meilensteine – diese Google-Apps haben mehr als zehn Milliarden Installationen erreicht

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Google-Apps unter Android sehr großer Beliebtheit erfreuen und für viele Menschen eine solche Selbstverständlichkeit sind, dass sie nicht darauf verzichten wollen. Das führt zu hohen Nutzerzahlen, doch bei manchen Apps liegen diese in einem Bereich, der kaum noch zu erfassen ist. Aus aktuellem Anlass listen wir euch in diesem Artikel alle Google-Apps auf, die auf zehn Milliarden Installationen kommen.



Googles Tastatur-App hat in dieser Woche einen erwähnenswerten Meilenstein genommen: Gboard durchbricht zehn Milliarden Installationen und ist damit mit riesigem Abstand die meistinstallierte Tastatur-App auf Smartphones und Tablets. Die Betonung liegt wohlgemerkt auf _Installationen_, denn natürlich sind es nicht zehn Milliarden aktive Nutzer und auch nicht zehn Milliarden Downloads. Stattdessen misst man einmal pro Monat die installierten Apps auf allen aktiv genutzten Geräten.

Dieses Kunststück ist Gboard aber nicht als erste App gelungen, sondern die Tastatur-Anwendung stößt man in einen sehr exklusiven Kreis vor, der bisher nur von fünf weiteren Apps gehalten wird – wenig überraschend allesamt Google-Apps. Bisher haben die Apps YouTube, Google Play Services, Google Maps, GMail und Google Fotos diese Marke durchbrechen können. Natürlich profitiert man dabei sehr stark von Vorinstallationen und könnte diese Marke unmöglich allein knacken.

Gboard steht nicht nur auf Smartphones und Tablets bereit, sondern auch Smart TVs und WearOS. Wer also ein oder zwei Smartphones, ein Tablet, eine Smartwatch und ein Smart TV mit Google TV hat, zählt schon vier bis fünf Mal in diese Liste mit herein. Dennoch eine gewaltige Marke, die weniger für die einzelnen Apps von Belang ist, sondern viel mehr die enorme Verbreitung und Bedeutung von Android unterstreicht.

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis alle auf diesen Geräten vorinstallierten Google-Apps die Marke von zehn Milliarden Installationen durchbrechen werden.

