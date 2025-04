Gemini Update: Erste Gemini-App startet, Live-Funktion für alle Nutzer, Smartwatches, Smart Glasses und mehr

Eine weitere Gemini-Woche im April geht vorüber und hat uns auch kurz vor Ostern wieder viele interessanten Ankündigungen und neue Funktionen gebracht. So wird man Gemini Live Astra für alle Nutzer starten, der Videogenerator Veo 2 ist da, Gemini startet bald auf Smartwatches und Smart Glasses und mehr. Wir haben euch natürlich über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Die Entwickler von Gemini enttäuschen nicht, denn sie sind weiterhin fleißig und haben uns auch in der letzten Wochen wieder viele Neuerungen gebracht: So wird die Gemini Live Kamera- und Displayfreigabe für alle Nutzer freigeschaltet, der Start auf Smartwatches steht an, Veo 2 ist da, Lens wird verdrängt und die erste Gemini-App kommt. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Live Astra Display- und Kamerafreigabe

Die Gemini Live Kamera- und Displayfreigabe ist ein großer Meilenstein für Gemini, denn es kann das vom Nutzer gesehene Live auswerten und bietet eine echte Konversation zu den jeweiligen sichtbaren Dingen. Nur wenige Tage nach dem Start gibt man diese Funktion jetzt für alle Nutzer frei – ein weiterer Meilenstein. Anlässlich dessen haben wir euch auch gezeigt, was mit dieser Funktion alles möglich ist.

» Das sind die neuen Funktionen der Gemini Live Display- und Kamerafreigabe

» Gemini Live Kamera- und Displayfreigabe startet für alle Nutzer

Gemini Live ist bereit für Smart Glasses

Seit dem Start des medialen Gemini Live wissen wir, dass nur noch die Smart Glasses fehlen, um das Produkt vollständig abzurunden. Die gesamte Smartphone-Landschaft ist jetzt ein großer Testballon für die smarten Brillen, die vermutlich schon im nächsten Monat angekündigt oder zumindest mit vielen weiteren Informationen in Aussicht gestellt werden.

» Neue Gemini Live-Funktionen sind bereit für die ersten Smart Glasses









Gemini-KI in der Google Websuche

Die KI-Übersicht in der Google Websuche basiert natürlich auf Gemini und ist nicht bei allen Nutzergruppen beliebt. Denn wie sich jetzt wenig überraschend zeigt, sorgt diese für einen massiven Trafficeinbruch bei vielen Webseiten. Wer sich von der KI gestört fühlt, kann diese mit einem simplen Trick auch aus den Suchergebnissen verbannen.

» Gemini-KI in der Google Websuche sorgt für Trafficeinbruch

» So könnt ihr Gemini aus der Google Websuche loswerden

Gemini verdrängt Lens und Sprachsuche

Eine neue Google-Suchleiste mit Gemini-Logo zeigt sich. Um diesem den nötigen Platz einzuräumen und die Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat man die Buttons für Google Lens und die Sprachsuche entfernt.

» Gemini verdrängt Sprache und Google Lens aus der Suchleiste

Google Fotos startet erste Gemini-App

Google Fotos ist jetzt noch tiefer in Gemini integriert und startet als erste echte KI-App. Diese geht aus der Erweiterung hervor und soll den Nutzern noch mehr Möglichkeiten geben.

» Google Fotos wird zur ersten echten Gemini-App mit neuen Funktionen

Gemini integrierte Videogenerator Veo 2

Der Videogenerator Veo 2 ist jetzt tief in Gemini integriert und ermöglicht das Erstellen von Videos direkt im KI-ChatBot. Zur Verfügung steht das zunächst nur für Abonnenten, aber auch diese Einschränkung dürfte sicherlich bald fallen (siehe Gemini Live Astra).

» Google startet Videogenerator Veo 2 für Gemini-Abonnenten

Gemini auf WearOS

Der Google Assistant wird auf den WearOS-Smartwatches schon bald eingestellt und per App-Update durch Gemini ersetzt. Um den KI-Bot noch schneller als bisher zugänglich zu machen, soll außerdem eine neue Geste starten.

» Gemini wird Google Assistant per App-Update auf WearOS ablösen

» Gemini für WearOS erhält eine neue Geste zur Aktivierung









Fitbit verliert Google Assistant – aber bekommt kein Gemini

Der Google Assistant wird auch von den Fitbit-Smartwatches verschwinden. Damit geht eine zentrale Funktion für die Geräte verloren, allerdings wird es kein Gemini für die Smartwatches geben. Das ist wohl gleichbedeutend mit der baldigen Einstellung von Fitbit.

» Google Assistant auf Fitbit wird eingestellt – Gemini kommt nicht

Google Assistant wird eingestellt

Es war keine gute Woche für den Google Assistant, denn der Sprachassistent hat viele Rückschritte gemacht. Die Einstellung ist längst offiziell verkündet und es ist zu erwarten, dass es in Kürze den großen Knall mit einem breiten Gemini-Rollout geben wird und der Assistant an allen Stellen verschwindet. Wir haben euch ausführlich zusammengefasst, wo dieser in den letzten Tagen bereits abgetaucht ist.

» Google Assistant verschwindet jetzt aus vielen Google-Produkten

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!