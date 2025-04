Pixel Updates: Google bringt Hardware-Optimierungen, neue Kamera-Versionen, Smartphones bis 2028 & mehr

Es geht die dritte Pixel-Woche im April vorbei, die uns eine Reihe von interessanten Neuerungen rund um die Pixel-Smartphones gebracht hat. Wir haben über Googles Hardware-Optimierungen gesprochen, über die Nutzung als Auto-Dashcam, zeigen euch geheime Roadmaps und neue Kamera-Updates. Wie üblich schauen auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die vorletzte volle Pixel-Woche im April geht vorüber und hat wieder einiges Neues zu den Pixel-Smartphones im Gepäck gehabt. Natürlich den Pixel 9a-Verkaufsstart, die langen Updates, den Android 16-Rollout, die Kamera-Updates und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android 16 für die Pixel-Smartphones

Google hat die neue Android 16 Beta 4 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Es handelt sich um die letzte große Beta-Version vor dem finalen Release des neuen Betriebssystems. Dieses bringt die Plattform-Stabilität sowie die Beta für viele weitere Smartphones.

» Google veröffentlicht Android 16 Beta 4 für Pixel-Smartphones

Lange Pixel-Updates erfordern Hardware-Optimierungen

Weil die Pixel-Smartphones mittlerweile sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgt werden, muss auch die Hardware zu neuen Höhen gebracht werden. Google bringt jetzt erste Optimierungen, die die Lebenszeit einiger Komponenten verlängern sollen.

» Google muss Pixel-Hardware wegen langer Updates optimieren









Pixel-Smartphones als Android Auto-Dashcam nutzen

Google experimentiert damit, die Pixel-Smartphones in eine Dashcam für das Auto zu verwandeln. Entsprechende Funktionen sind in einer neuen App zu finden, die auch für die Verwendung innerhalb von Android Auto angeboten werden dürfte.

» Google testet Nutzung der Pixel-Smartphones als Auto-Dashcam

Diese Pixel-Smartphones kommen in den nächsten drei Jahren

Die Pixel-Roadmap ist wieder einmal geleakt worden, die uns erneut einen Einblick in die Smartphones gibt, die Google im Laufe der nächsten drei Jahre vorstellen will. Es zeigt sich eine starke Konstanz, aber auch einige interessante Tendenzen bei der geplanten Preisgestaltung.

» Das ist die Pixel-Roadmap für die nächsten drei Jahre

So funktioniert Pixel Kamera Add Me

Die Pixel Kamera bietet eine ‚Add Me‘-Funktion für Gruppenfotos, die dafür sorgen soll, dass auch der Fotograf selbst mit auf dem Bild sein kann. Dazu müssen zwei Bilder aufgenommen und anschließend zusammengeführt werden. Wir zeigen euch, wie das im Detail funktioniert.

» So kann die Pixel Kamera jetzt Gruppenselfies optimieren

Pixel Kamera Update behebt Probleme

Es gibt eine neue Version der Pixel Kamera, die anlässlich des Pixel 9a-Starts veröffentlicht wurde und jetzt eine Reihe von Problemen rund um die Aufnahme von Makrobildern sowie Selfies behebt. Letzte sollen in der Vorschau endlich nicht mehr flackern.

» Neue Version der Pixel Kamera behebt Makro- und Selfie-Probleme









Pixel 9a Verkaufsstart

Das Pixel 9a ist endlich da! Google hat den Verkauf des Budget-Smartphones zu Beginn der Woche auch in Deutschland gestartet und bringt gleich zum Start eine Aktion mit, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Nur wenige Tage lang gibt es zusätzlich zum Budget-Smartphone die Pixel Buds A-Kopfhörer. Vergesst auch nicht die Auswahl einer robusten Schutzhülle, die euer neues Smartphone über Jahre kratzerfrei und frei von Schäden halten soll.

» Das ist die Pixel 9a Aktion zum Verkaufsstart

» Das sind robuste Schutzhüllen für das Pixel 9a

