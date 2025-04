Pixel-Smartphones: Googles geheime Roadmap – diese Smartphones kommen in den nächsten drei Jahren

Google hat das Pixel-Portfolio in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut, das mittlerweile bei fünf Smartphones pro Jahr steht und sicherlich weiteres Potenzial für zusätzliche Serien hat. In dieser Woche ist eine Art Lite-Version der Pixel Roadmap für die kommenden drei Jahre geleakt worden, der uns Einblicke in Googles Pläne gibt: Diese Pixel-Smartphones starten bis 2028 und so viel sollen sie kosten.



Die Pixel-Serie hat vor gut neun Jahren als Nachfolger der damaligen Nexus-Smartphones mit zwei Geräten begonnen – ein Standardmodell und eine XL-Version. Seit jeher hat die Pixel-Smartphones ausgezeichnet, dass sie sich innerhalb einer Generation recht ähnlich sind, was in der Nexus-Serie nicht immer der Fall war. Ab der dritten Generation gab es dank a-Ableger drei Smartphones pro Jahr, ab der achten steigerte es sich durch das Pixel Fold auf vier und seit dem vergangenen Jahr stehen wir durch das Pro XL bei fünf Geräten pro Jahr.

In dieser Woche gab es einen Pixel Roadmap Leak, der schon drei Jahre in die Zukunft schaut und vor allem eine Kernaussage mitbringt: Alles bleibt beim alten. Google will laut den Plänen an allen Smartphones festhalten und diese bis mindestens 2028 weiterhin jährlich auf den Markt bringen. Die Positionierung des Pixel, Pixel Pro, Pixel Pro XL, Pixel Pro Fold und Pixel a dürfte sich dabei allein schon aufgrund der Namensgebung auch nicht ändern.

Aber Google setzt nicht nur in puncto Portfolio-Struktur auf Kontinuität, sondern auch bei der Preisgestaltung. Bis 2028 will man die in diesem Jahr eingeführten Verkaufspreise der Pixel 10-Smartphones stabil halten. Das lässt sich freilich weder planen noch garantieren, aber es gibt immerhin die Absicht, mit keinem der fünf Geräte noch weiter in den Premium-Bereich zu rücken.

Hier findet ihr jetzt die schnelle Übersicht der laut Roadmap geplanten Geräte für die nächsten Jahre.









2026

Pixel 10a

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

2027

Pixel 11a

Pixel 12

Pixel 12 Pro

Pixel 12 Pro XL

Pixel 12 Pro Fold

2028

Pixel 12a

Pixel 13

Pixel 13 Pro

Pixel 13 Pro XL

Pixel 13 Pro Fold

Die Roadmap besagt übrigens nur das Festhalten an den etablierten Geräten. Es heißt nicht automatisch, dass kein neues Gerät dazustoßen könnte und so leben die Gerüchte auf ein Pixel Flip als Foldable im Klappformat weiter.

