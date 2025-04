Pixel-Smartphones: Googles Roadmap für die nächsten drei Jahre – Leak verrät geplante Geräte und Preise

Google wird im Sommer die Pixel 10-Smartphones vorstellen und mit diesen das eigene Smartphone-Jahr 2025 mutmaßlich schon wieder beschließen. Jetzt verrät uns ein neuer Leak, wie es in den nächsten drei Jahren mit den Pixel-Smartphones weitergehen soll. Es gibt interessante Einblicke in die Pläne bis 2028 sowie Informationen zu Googles Absichten rund um die Preisgestaltung der kommenden Geräte.



Die Pixel 10-Smartphones sind noch gar nicht auf dem Markt, da ziehen die Leaker schon wieder weiter. Ein Leaker hat jetzt grob umrissene Infos zu den kommenden Smartphone-Generationen veröffentlicht, die auf internen Quellen basieren sollen. Diese besagen, dass das Pixel-Team an der Portfolio-Struktur festhalten soll, die man im vergangenen Jahr geschaffen hat und auch in diesem Jahr fortsetzen wird.

Konkret heißt es, dass es ein Pixel, Pixel Pro, Pixel Pro XL sowie ein Pixel Pro Fold bis in das Jahr 2028 hinein geben soll – also bis zum Pixel 13, Pixel 13 Pro, Pixel 13 Pro XL und auch dem Pixel 13 Pro Fold. Weiterhin will man auch an der Budget-Linie festhalten und ebenfalls bis in das Jahr 2028 hinein den jeweils entsprechenden a-Ableger auf den Markt bringen. In diesem Fall gelten die Informationen bis zum Pixel 12a im Frühjahr 2028.

Auch zur geplanten Preisgestaltung gibt es Informationen, die sehr positiv zu bewerten sind: Google strebt bis zum Ende dieser Drei-Jahres-Periode eine Preisstabilität an. Das heißt, dass das Pixel 13 genauso viel kosten soll wie das Pixel 10 – analog gilt das auch für die größeren Modelle. Natürlich lässt sich das nicht für einen solch langen Zeitraum festlegen, schon gar nicht in den derzeitigen unsicheren politisch-finanziellen Zeiten, aber die Absicht einer Preisstabilität ist positiv zu bewerten.

Diese Informationen besagen nicht, dass es nach 2028 eine Änderung geben könnte, sondern sollen lediglich den aktuellen internen Stand widerspiegeln. Änderungen in der Struktur hängen natürlich auch vom Erfolg der Vorjahrr und möglichen externen Veränderungen ab. Sollte es keine technische Notwendigkeit geben, ist also in den nächsten Jahren nicht mit einer Erweiterung des Portfolios zu rechnen.

» Pixel 10-Smartphones: Erste Leaks zur Preisgestaltung – Pro XL wird wohl teurer, Pro Fold deutlich günstiger

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!