Android: Google Telefon bekommt jetzt eine ganz neue Oberfläche mit Material 3 + Umbauten (Screenshots)

Viele Nutzer der Android-App von Google Telefon werden jetzt mit einer ganz neuen Oberfläche überrascht, die sich jetzt am neuen Material 3 Expressive Design orientiert und auch auf funktioneller Ebene einige Veränderungen mit sich bringt. Die neue Oberfläche sieht schicker aus, schafft mehr Übersicht und soll optional auch das Annehmen von Anrufen durch eine neue Geste verbessern.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen viele Screenshots vom neuen Google Telefon gezeigt und jetzt folgt sowohl die öffentliche Ankündigung als auch der Rollout durch Google. Die neue Version der Telefon-App bringt das Material 3 Expressive Design mit, was die gesamte Oberfläche im Verbund mit anderen aktualisierten Apps moderner wirken lässt. Aber das ist längst nicht alles, denn auch an der Struktur sowie der Funktionalität wurde geschraubt.

Die erste Änderung fällt schon bei der Hauptnavigation auf, denn jetzt gibt es eine Navigationsleiste am unteren Rand, die den schnellen Wechsel zwischen den drei wichtigen Bereichen ermöglicht: Startseite, Telefontasten und Mailbox. Die Startseite wurde völlig neu gestaltet, dazu später mehr, aber auch die Telefontasten sind sehr interessant und ermöglichen den Abschied von einem weiteren Element aus vergangenen Material-Zeiten.

Der Floating Action Button (FAB) für das Eingabefeld ist verschwunden, denn die Nutzer wechseln nun per Tab in der Hauptnavigation zu den digitalen Wähltasten. Trotz dieser Integration ist die Navigationsleiste geschrumpft, denn man hat die Verknüpfung zu den Kontakten entfernt, die zumindest nicht in der Hauptnavigation benötigt werden.









Die neue Startseite ersetzt den bisherigen Verlauf und führt mehrere Elemente zusammen: Die Favoriten sind ganz am Anfang der Liste als Karussell zu finden und lassen sich schnell aufrufen. Darunter gibt es schon die Auflistung der letzten Anrufe, wobei man jetzt die Gruppierung für einzelne Personen entfernt habt. Ihr seht also nicht mehr, dass ihr Person X drei Mal angerufen habt und müsst erst in die Details gehen, sondern sofort auf den ersten Blick die gesamte Chronologie. Bei Bedarf lässt sich die Liste durch die Chips am oberen Rand filtern.

Die dritte große Änderung gibt es auf der Seite für einen eingehenden Anruf. Ihr könnt jetzt einen Anruf per Wisch zur Seite annehmen oder ablehnen. Das soll verhindern, dass Anrufe versehentlich angenommen werden. In den Optionen können die Nutzer ihre bevorzugte Methode einstellen. Das Design ist absichtlich so gehalten, dass es sich sowohl in der Swipe- als auch der Tap-Variante kaum unterscheidet.

Viele weitere kleinere Neuerungen zeigen sich nur im Detail der Oberfläche sowie der Material 3 Expressive Design-Anpassungen. Wer sich diese ansehen möchte, findet viele weitere Vergleichsfotos in unserem Artikel zum neuen Google Telefon-Design.

