Google Fotos: So könnt ihr jetzt alle eure Bilder nach Text durchsuchen – neue Funktion wird ausgerollt

Die Fotoplattform Google Fotos bietet den Nutzern eine Reihe starker Funktionen zur Organisation aller in der Cloud gespeicherten Bilder und Videos an, kann diese aber auch ganz ohne eigenes System durchsuchen. Kürzlich gab es ein Update für die Suchfunktion, auf das viele Nutzer schon seit Jahren gewartet haben dürften: Es lässt sich nach Textstellen innerhalb eines Fotos suchen.



Viele Menschen dürften im Laufe der Jahre mit der starken Suchfunktion von Google Fotos Bekanntschaft gemacht haben, denn diese ist zentral positioniert, ist seit über zehn Jahren sehr erfolgreich und könnte kaum intuitiver sein. Zum kürzlich begangenen zehnten Geburtstag haben sich die Entwickler eine neue Funktion ausgedacht, die jetzt verfügbar ist und euch dabei hilft, Text in Fotos zu finden.

So könnt ihr Text in Fotos finden

Um einen Text, ein Wort oder auch nur einzelne Buchstaben in einem Foto zu finden, müsst ihr den Suchbegriff in Anführungszeichen schreiben. Die Anführungszeichen sind als Parameter zu verstehen, der die Algorithmen nach der Darstellung der Zeichen suchen lässt. Sucht ihr also nach Auto, findet ihr Fotos von Fahrzeugen. Sucht ihr hingegen nach „Auto“ werden nur die Fotos angezeigt, auf denen sich dieses Wort befindet.

Bislang gab es diese Textsuche nur in sehr eingeschränkter Form, denn es beruhte eher auf einer Mustererkennung und konnte zufällig bei einzelnen, bekannten Marken oder Logos aktiv werden. Eine echte Textsuche gab es bisher aber nicht. Diese zieht erst jetzt mit dem neuen Anführungszeichen-Operator ein, der sich seit dem zehnten Geburtstag der Fotoplattform nutzen lässt. Probiert das doch einfach einmal aus.

Bleibt zu hoffen, dass dieses Update nur der erste Schritt in Richtung vieler weiterer Aktualisierungen sein wird. Denn die Suchfunktion, so stark sie auch sei, hat über viele Jahre keine nennenswerten Updates erhalten. Dass die „Ask Photos“-Funktion temporär zurückgezogen werden musste, könnte daher auch der klassischen Suche helfen.

