Perplexity Pro ein Jahr kostenlos! So können PayPal-Nutzer die KI-Plattform jetzt umfangreich gratis testen

Veröffentlicht am von Jens
google 

Die großen KI-Unternehmen buhlen nicht nur um Nutzerzahlen und Reichweite, sondern haben natürlich auch ein Interesse daran, mit ihren schlauen Diensten Geld zu verdienen. Jetzt gibt es eine interessante Aktion, die auch Nutzer von Google Gemini allein schon für den Blick über den Tellerrand mitnehmen können: PayPal-Nutzer können sich jetzt ein Jahr Perplexity Pro gratis sichern. Dafür müsst ihr nur auf einen Link klicken und wenige Schritte befolgen.


paypal perplexity pro

Google ist mit dem eigenen KI-Modell Gemini extrem gut aufgestellt und es gibt weder in der Gesamtbetrachtung noch in Einzelbereichen ein Unternehmen, das der Google-Plattform deutlich überlegen wäre. Dennoch ist ein Blick zur Konkurrenz von ChatGPT bis Perplexity natürlich sehr interessant, denn alle Plattformen entwickeln sich im rasenden Tempo weiter. Erst vor wenigen Tagen konntet ihr Geminis Videogenerator kostenlos ausprobieren und jetzt legt man bei Perplexity nach – mit einem extrem attraktiven Angebot.

So könnt ihr Perplexity Pro gratis nutzen
Alle PayPal-Nutzer können sich jetzt ein Jahr Perplexity Pro gratis sichern, ganz ohne Abo, ohne jegliche Kosten, ohne Einschränkungen und vor allem ohne Folgekosten. Alles was ihr dafür tun müsst, ist diesen Link anklicken und euch einmal bei Perplexity und einmal bei PayPal einzuloggen. Ihr müsst Perplexity die Erlaubnis erteilen, von eurem PayPal-Konto abbuchen zu dürfen – aber keine Sorge, im Rahmen dieser 12-monatigen Probe kostet es euch keinen Cent.

Wie bei allen Probe-Aktionen üblich, verlängert sich das Abo automatisch nach 12 Monaten und kostet dann (Stand Heute) 20 Dollar pro Monat. Doch ihr könnt den guten alten „Trick“ nutzen und das Probe-Abo direkt nach Abschluss kündigen, sodass ihr auf der sicheren Seite seid. Ihr habt dennoch für ein Jahr vollen Zugriff. Aus dem Abo ergibt sich auch schon eure effektive Ersparnis von 240 Dollar nach Milchmädchenrechnung.

Ich denke, das kann jeder Nutzer einmal mitnehmen, selbst wenn ihr Perplexity bisher noch gar nicht ausprobiert habt. Lasst euch nicht zu viel Zeit, eventuell gibt es begrenzte Kontingente. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr zuvor noch kein Perplexity Pro-Abo besessen habt.

» Perplexity will Google Chrome kaufen: KI-Unternehmen bietet 34 Milliarden Dollar – kann das funktionieren?

Pixel 10 Pro jetzt noch mit 250 Euro Eintauschbonus bestellen + ein Jahr Google One AI Pro gratis + Pixel Buds gratis:

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 1.008,00 EUR 899,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.308,00 EUR 1.199,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 512GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super... 1.538,00 EUR 1.429,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – LTE Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 499,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und... 449,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – LTE Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und... 549,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 249,00 EUR 184,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket