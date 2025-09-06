Perplexity Pro ein Jahr kostenlos! So können PayPal-Nutzer die KI-Plattform jetzt umfangreich gratis testen

Die großen KI-Unternehmen buhlen nicht nur um Nutzerzahlen und Reichweite, sondern haben natürlich auch ein Interesse daran, mit ihren schlauen Diensten Geld zu verdienen. Jetzt gibt es eine interessante Aktion, die auch Nutzer von Google Gemini allein schon für den Blick über den Tellerrand mitnehmen können: PayPal-Nutzer können sich jetzt ein Jahr Perplexity Pro gratis sichern. Dafür müsst ihr nur auf einen Link klicken und wenige Schritte befolgen.



Google ist mit dem eigenen KI-Modell Gemini extrem gut aufgestellt und es gibt weder in der Gesamtbetrachtung noch in Einzelbereichen ein Unternehmen, das der Google-Plattform deutlich überlegen wäre. Dennoch ist ein Blick zur Konkurrenz von ChatGPT bis Perplexity natürlich sehr interessant, denn alle Plattformen entwickeln sich im rasenden Tempo weiter. Erst vor wenigen Tagen konntet ihr Geminis Videogenerator kostenlos ausprobieren und jetzt legt man bei Perplexity nach – mit einem extrem attraktiven Angebot.

So könnt ihr Perplexity Pro gratis nutzen

Alle PayPal-Nutzer können sich jetzt ein Jahr Perplexity Pro gratis sichern, ganz ohne Abo, ohne jegliche Kosten, ohne Einschränkungen und vor allem ohne Folgekosten. Alles was ihr dafür tun müsst, ist diesen Link anklicken und euch einmal bei Perplexity und einmal bei PayPal einzuloggen. Ihr müsst Perplexity die Erlaubnis erteilen, von eurem PayPal-Konto abbuchen zu dürfen – aber keine Sorge, im Rahmen dieser 12-monatigen Probe kostet es euch keinen Cent.

Wie bei allen Probe-Aktionen üblich, verlängert sich das Abo automatisch nach 12 Monaten und kostet dann (Stand Heute) 20 Dollar pro Monat. Doch ihr könnt den guten alten „Trick“ nutzen und das Probe-Abo direkt nach Abschluss kündigen, sodass ihr auf der sicheren Seite seid. Ihr habt dennoch für ein Jahr vollen Zugriff. Aus dem Abo ergibt sich auch schon eure effektive Ersparnis von 240 Dollar nach Milchmädchenrechnung.

Ich denke, das kann jeder Nutzer einmal mitnehmen, selbst wenn ihr Perplexity bisher noch gar nicht ausprobiert habt. Lasst euch nicht zu viel Zeit, eventuell gibt es begrenzte Kontingente. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr zuvor noch kein Perplexity Pro-Abo besessen habt.

