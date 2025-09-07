Amazon Music Unlimited: Familienmitgliedschaft jetzt drei Monate gratis + ein Audible-Hörbuch pro Monat

Der Musikstreamingmarkt wächst immer weiter und jetzt ist man bei Amazon Music noch auf der Suche nach neuen Abonnenten – diesmal mit einer ganzen frischen und sehr seltenen Aktion. Wer jetzt zuschlägt, bekommt das Amazon Music Familienpaket drei Monate gratis. Damit könnt ihr sechs Personen bis in den späten Herbst hinein mit kostenloser Musik sowie einem Audible-Titel erfreuen.



Die großen Musikstreamingplattformen bieten immer wieder kostenlose Probemitgliedschaften, wobei sich bei Amazon Music Unlimited mittlerweile die Drei-Monate-Gratis etabliert haben und immer wieder angeboten werden. Umso interessanter ist eine neue Aktion, die jetzt gestartet ist und nur wenige Tage gültig ist: Man nimmt nicht nur einen Nutzer mit, sondern bietet gleich das gesamte Familienpaket für ein Vierteljahr gratis.

Ihr bekommt die Amazon Music Unlimited Familienmitgliedschaft drei Monate gratis, statt für 16,99 Euro pro Monat. Die drei Monate gelten ab dem Zeitpunkt des Abschlusses und bescheren euch jetzt kostenloses und unbegrenztes Streaming bis fast in die Adventszeit hinein. Aber damit hört es noch nicht auf, denn zusätzlich gibt es den neuen Bonus, dass ihr ein Audible-Hörbuch pro Monat ebenfalls kostenlos erhaltet.

Die Aktion richtet sich an alle Neukunden sowie die Nutzer, die seit längerer Zeit kein Amazon Music-Abo mehr hatten. Im Detail gibt man diesen Wartezeitraum für die aktuelle Aktion nicht an. Wie üblich gilt, dass sich das Abo nach drei Monaten automatisch in die kostenpflichtige Variante umwandelt, wenn ihr nicht zuvor kündigt. Daher der übliche Tipp: Kündigt das Abo direkt nach dem Abschluss, es läuft dennoch drei Monate weiter. Und wenn ihr zufrieden seid, dann zieht die Kündigung einfach zurück.

