Google Pixel Week: Starke Aktionen bei Amazon – Pixel 10, Pixel 9, Pixel Buds, Watch, Abos und Gratis-Bundles

In den letzten drei Wochen standen die Pixel-Produkte sehr im Fokus, denn Google hat bekanntlich viele neue Geräte vorgestellt, bestehende aktualisiert und bietet jetzt noch Angebote. Aktuell läuft bei Amazon die Google Pixel Woche, die euch viele starke Aktionen rund um die neuen Produkte beschert, aber auch die etablierten Geräte nicht vergisst. Ihr bekommt nur noch heute noch hohe Rabatte auf die Pixel Watch 3, auf die Pixel 9-Smartphones, auf die Pixel Buds sowie das Zubehör zum erweiterten Portfolio und natürlich noch das Highlight: Die vier starken Pixel 10-Aktionen gleichzeitig.



Es lohnt sich immer wieder, im Google Store bei Amazon vorbeizuschauen, denn dort sind praktisch immer Aktionen zu haben – mal etwas größer und mal etwas kleiner. Zum Start der neuen Produkte und anlässlich der aktuell laufenden Google Pixel Week sind die Aktionen natürlich besonders umfangreich und umfassen neben den neuen Geräten auch die etablierten Produkte. In der folgenden Liste sehr ihr die wichtigsten Aktionen, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Hier also die Highlights:

Diese Angebote können sich auf jeden Fall sehen lassen, sind aber noch längst nicht am Ende. Denn ihr bekommt auch Rabatte auf Schutzhüllen, auf Ladegeräte, auf die Kopfhörer einzeln und manchmal verirrt sich sogar ein Google Nest-Gerät in den Aktionen. Schaut da einfach einmal vorbei, denn zum Wochenende gibt der Google Store bei Amazon nochmal richtig Gas und haut alles raus, was euch interessieren könnte.

Bereits heute Abend werden die Aktionen enden, lasst euch also nicht mehr zu viel Zeit. Gerade bei den Bundles und den neuen Geräten ist es natürlich auch so, dass sie nicht mehr verfügbar sind, wenn das Kontingent verkauft ist.

Wer sich speziell für eines der brandneuen Pixel 10-Smartphone interessiert, findet in unserem Artikel zu den Pixel 10-Aktionen alle Informationen. Aktuell gibt es vier Rabatt-Aktionen gleichzeitig!

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus und Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer!



