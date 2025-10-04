Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt wohl am Dienstag – in ganz neuer Form?

Am Dienstag dürfte es für viele Pixel-Nutzer wieder interessant werden, denn zum Beginn der ersten Woche des Monats steht wieder das Android-Update vor der Tür, das kurz nach der Veröffentlichung zunächst für die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. In diesem Monat könnte es aufgrund des geänderten Update-Verhaltens spannend werden, denn die Pakete für Pixel und alle anderen Geräte dürften sich signifikant unterscheiden.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das Oktober-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützten Pixel-Smartphones im Gepäck haben, daran wurde nie gerüttelt – auch jetzt nicht. Dieses Paket besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen und wird in diesem Monat sicherlich auch wieder funktionell an der einen oder anderen Stelle nachlegen. Allerdings hat man die Zeitpläne zuletzt kaum beachtet, sodass sich der Umfang nur schwer vorhersagen lässt.

Jetzt hat Google eine wichtige Änderung am Update-System von Android vorgenommen, das sich in diesem Monat erstmals in voller Wirkung entfalten könnte. Denn man will nur noch die wirklich kritischen Lücken in jedem Monat schließen, während die größeren Pakete nur noch alle drei Monate ausgerollt werden sollen – zuletzt war es im September der Fall. Es wird spannend sein, wie sich das auf die Pixel-Smartphones und eine mögliche Bevorzugung auswirken wird.

Natürlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir kommenden Donnerstag die erste umfangreichere Ausgabe dieses Monats erwarten. In puncto Bugfixes gibt es derzeit keine gravierenden Probleme, die öffentlich bekannt wären und dringend behoben werden müssten.









Wann kommt das Update?

Mittlerweile hat sich das monatliche Android-Update von Montag auf Dienstag verschoben, sodass wir eher mit Dienstag rechnen sollten. An der Veröffentlichung wird das Android-Team festhalten, doch das Pixel-Team hat vor einiger Zeit verkündet, dass Updates erst dann ausgerollt werden, wenn sie wirklich fertig sind. Das kann am Montag sein, am Dienstag geschehen oder eben auch mal später. Doch der Dienstag war zumindest im gesamten letzten Jahr stets der Tag der Wahl.

Dennoch denke ich, dass man ein Sicherheitsupdate nicht zu lange „herumliegen“ lassen wird und den Rollout zumindest im Laufe der folgenden Tage starten wird. Im ersten Jahr seit der Umstellung auf die neuen Regeln gab es keine Verzögerungen, sodass sich das wohl auch in den nächsten Monaten nicht ändern wird.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Oktober-Update wird für viele Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation ausgerollt – Pixel 6 bis Pixel 10 sowie natürlich das Pixel Fold und das Pixel Tablet. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

