Google Pixel 9a: Das ist das neue Budget-Smartphone – alle Infos zum Start in drei Tagen (Galerie & Video)

Google wird am Mittwoch das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorstellen, das wie gewohnt vorab wieder sehr umfangreich geleakt worden ist und sich zum Stammgast bei den Smartphone-Leakern entwickelt hatte. Jetzt stehen wir kurz vor der Präsentation, haben alle Informationen beisammen und wollen sie euch an dieser Stelle noch einmal in vollem Umfang präsentieren. Das ist das Google Pixel 9a.



Nach einer wirklich sehr langen Leaker-Phase wird Google am Mittwoch endlich den Deckel draufmachen und das Pixel 9a offiziell vorstellen. Schon seit vielen Monaten sind Renderbilder des Smartphones im Umlauf, die Datenblätter stammen ebenfalls noch aus dem vergangenen Jahr und zuletzt gab es viele Informationen rund um den Verkaufsstart, den Verkaufspreis und ganz frisch auch noch die geplante Vorbestelleraktion zum Smartphone.

In wenigen Tagen steht der Nachfolger des erfolgreichen Pixel 8a vor der Tür und wird die ebenso erfolgreiche neunte Generation der Pixel-Smartphones endgültig beschließen, bevor wir unseren Blick schon weiter in Richtung der zehnten Generation werfen. Hier findet ihr noch einmal alle Informationen rund um das neue Smartphone in der Übersicht. Inklusive einiger weiterführender Links, denn vor allem das Bildmaterial würde den Umfang dieses Artikels sprengen. An den folgenden Angaben gibt es keinerlei Zweifel mehr, sodass ihr sie als gegeben hinnehmen könnt.

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose (128 GB) / Obsidian, Iris (256 GB) ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: 19. März 2025

Preis: 499 Euro (128 GB) / 599 Euro (256 GB)

Wer noch mehr technische Daten erhalten möchte und wirklich jede einzelne Spezifikation benötigt, kann sich diese ebenfalls noch einmal bei uns abrufen. Wir haben euch die vollständigen Pixel 9a Datenblätter im verlinkten Artikel zusammengefasst. Und jetzt zeigen wir euch das neue Pixel 9a-Smartphone im Detail auf vielen geleakten Fotos.









Pixel 9a in allen Farben









Möchtet ihr noch mehr Lifestyle-Fotos des echten Smartphones sehen, dann findet ihr diese in unserem Artikel mit allen Pixel 9a-Bildern.









Neues Design ohne Kameraleiste

Erstmals seit den Pixel 6-Smartphones verzichtet Google auf die dominante Kameraleiste, die in den letzen Jahren immer stärker herausgearbeitet wurde. Mittlerweile glauben wir zu wissen, warum das so ist. Rein technisch wurde sie wohl gerade bei den Smartphones ohne Zoom-Kamera nie benötigt und wir uns der aktuelle Pixel 10-Leak zeigt, hält man bei diesen auch aufgrund der Telephoto-Lens daran fest. Vielleicht wird man während der Präsentation auch etwas dazu sagen.

Verkaufspreis und Verkaufsstart

Google wird das Pixel 9a am Mittwoch, den 19. März, vorstellen und noch am selben Tag die Vorbestellungen öffnen. Der Verkaufsstart ist für den 26. März anvisiert, also genau eine Woche später können Pixel 9a-Fans das Smartphone schon in den Händen halten. Wer sich zum frühen Bestellen durchringen kann, kann auch in diesem Jahr wieder von einer Vorbestelleraktion profitieren. Laut letzten Leaks gibt es einen Google TV Streamer gratis zum Pixel 9a. Eine merkwürdige Kombination, aber geschenkt ist geschenkt.

Und was soll das Pixel 9a in diesem Jahr kosten? Nach einigen Verwirrungen der letzten Wochen mit mehreren unterschiedlichen Preisangaben haben wir mittlerweile die verlässlichen Zahlen auf den Preisschildern: Ihr bekommt das Pixel 9a mit 128 GB für 499 Euro und das Pixel 9a mit 256 GB für 599 Euro. Der Preisunterschied fällt damit in diesem Jahr größer aus als zuletzt. Zusätzlich zur Vorbestelleraktion dürfen sich alle Käufer über Gratis-Abos für das Pixel 9a freuen, die wir euch im verlinkten Artikel zusammengestellt haben.

