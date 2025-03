WearOS: Kostenloses Watch Face bringt Googles neues Pixel Watch-Design – ein Hingucker am Handgelenk

Smartwatch-Nutzer mit Googles Betriebssystem WearOS genießen die Freiheit, die Darstellung der Uhrzeit auf dem Display umfangreich anzupassen und mit den Watch Faces auch vollständig austauschen zu können. Heute stellen wir euch ein kostenloses Ziffernblatt vor, das kürzlich ein großes Update erhalten hat und vor allem Pixel Watch-Fans begeistern könnte: Ein von Googles Watch Face inspirierter schicker und informativer Hingucker am Handgelenk.



Im Google Play Store gibt es eine große Auswahl an Ziffernblättern, die oftmals kostenlos angeboten werden und auf alle Smartwatches heruntergeladen werden können, doch die Qualität lässt nicht selten zu wünschen übrig. Im Rahmen unserer losen Serie Hingucker am Handgelenk zeigen wir euch daher immer wieder Watch Faces, die sich von der Masse abheben, eine hohe Qualität mitbringen, mit schickem Design und praktischen Funktionen verknüpfen. Allesamt trifft auf das heute vorgestellte Watch Face, das auch von Googles Pixel Watch-Marketing bekannt ist.

Das Ziffernblatt Concentric setzt auf eine Mischung aus analoger und digitaler Darstellung, bei der die aktuellen Minuten und wahlweise auch Sekunden ihre Kreise um die zentral gezeigte aktuelle Stunde drehen. Es gibt keinen Zeiger, sondern einen am rechten Rand fest positionierten Index auf Höhe der Krone, der die aktuellen Werte umrandet. Es dreht sich daher die Uhrzeit in den Index. Die Minuten und Sekunden sind auf zwei kreisrunden 360 Grad-Skalen zu finden und drehen sich in den Index herein. Die Beschriftung rotiert entsprechend mit und ist stets so ausgerichtet, um leicht lesbar zu sein.

Die Stunde hat als zentral positionierte Zahl eine digitale Darstellung und wird dementsprechend nur einmal pro Stunde angepasst. Das sorgt dafür, dass die Uhrzeit trotz vieler Elemente auf dem Display auch auf den ersten Blick schnell abzulesen ist. Doch damit ist die Funktionalität noch lange nicht erschöpft, denn mit dem jüngsten Update kommen vier neue ringförmige Komplikationen auf das Ziffernblatt.









Fünf optionale Komplikationen

Während das Watch Face in der ersten Version damals nur die anpassbare Oberfläche für die Uhrzeit bot, brachte ein Update im vergangenen Jahr eine erste Komplikation am linken Rand und mit der jüngsten Aktualisierung kommen vier weitere dazu. Damit erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Komplikationen auf fünf, wobei ihr auf die übliche große Auswahl vom Schrittzähler über den Akkustand, das Wetter, die verbrauchen Kalorien, ein Datum und vieles mehr zurückgreifen könnt.

Die erste Komplikation befindet sich in äußerlicher Form eines auf der linken Seite platzierten Indexes auf dem Watch Face und die neuen Elemente sind ringförmig zwischen dem Ring der Minute und der Sekunde positioniert. Ihr könnt es auf den Screenshots hier im Artikel sehr gut sehen. Durch die umfangreichen visuellen Anpassungsmöglichkeiten können sich die Komplikationen gut von der Uhrzeit abheben und sind allesamt leicht lesbar.

Viele weitere Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen unterschiedliche Darstellungen für die Uhrzeit, den Index und die Farbdarstellung. Natürlich gibt es auch eine Variante für das Always on-Display, die ohne Animationen auskommt. In diesem Modus ist nur die Stunde sowie die Minute inklusive des markanten Designs sichtbar, während alle anderen beweglichen Ziffern ausgeblendet werden. Probiert es mal aus, das Watch Face steht kostenlos im Google Play Store zum Download bereit. Schaut euch auch die anderen Ziffernblätter von WatchFace-Designs an, von denen wir euch in der Vergangenheit schon einige vorgestellt haben.

