Pixel Update: Versteckter Wetter-Button, Pixel 10-Leaks, Pixel 9a-Probleme, Akkuschoner-Verwirrung und mehr

Die vorletzte Pixel-Woche im März geht zu Ende und hat uns auch in den letzten sieben Tagen wieder viele Infos, Leaks und Ankündigungen rund um die Smartphone und das erweiterte Pixel-Portfolio gebracht. Eigentlich hätte das Pixel 9a im Mittelpunkt stehen sollen, doch daraus wurde nichts und es gab wieder viele Leaks sowie einige Updates. Wie gewohnt schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Geheimer Button in Pixel Wetter

In der Pixel Wetter-App gibt es einen neuen geheimen Button, der tatsächlich erst dann zu sehen ist, wenn ihr einmal darauf tippt. Mit diesem lassen sich die Animationen im Hintergrund anhalten und über einen kurios positionierten zweiten Button auch wieder starten. Wir zeigen euch in einem Video, wo diese Buttons zu finden sind.

» Versteckter Button bei Pixel Wetter stoppt Animation

Pixel 10-Smartphones in Renderbildern

Die Pixel 10-Smartphones haben sich auf vielen Renderbildern gezeigt. Wir zeigen euch alle Bilder des Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL im Detail und vergleichen diese mit ihren Vorgängern. Es hat sich zwar nicht viel getan, aber dennoch sind das interessante Renderbilder der kommenden Generation.

» Das sind die neuen Pixel 10-Smartphones – Renderbilder zeigen sich









Pixel-Smartphones erkennen U-Bahn-Schäden

Die Pixel-Smartphones werden jetzt in New York unter anderem dafür eingesetzt, Schäden an U-Bahn-Gleisen zu erkennen und entsprechend an die Verkehrsbetriebe zu melden.

» Sensoren der Pixel-Smartphones erkennen jetzt U-Bahn-Schäden

WearOS Watch Face im Pixel Watch-Design

Wir stellen euch ein frisch aktualisiertes und mit neuen Komplikationen ausgestattetes WearOS Watch Face vor, das auf einem bekannten Ziffernblatt der Pixel Watch basiert. Es ist vollkommen kostenlos und daher sicherlich für viele Nutzer sehr interessant.

» Großes Update für Concentric Watch Face im Pixel Watch-Design

Pixel-Smartphones im Härtetest

Die Pixel-Smartphones können mittlerweile einiges überleben, das früher den sicheren Smartphone-Tod bedeutet hätte. Einige Googler berichten über Erfahrungen mit Smartphones, die zum Teil erst nach Monaten wieder gefunden wurden und nach wie vor bis auf kleine äußere Kratzer voll funktionsfähig waren. In einem Fall war es sogar noch eingeschaltet.

» Pixel-Smartphones überleben Sand, Eis, Schnee und Wasser (Galerie)

Pixel-Akkuschoner lädt ab und an auf 100 Prozent

Der Pixel-Akkuschoner sollte die Smartphone-Batterie eigentlich nur bis zu 80 Prozent aufladen, doch es gibt eine regelmäßige Aufnahme. Denn tatsächlich wird der Akku alle ein bis zwei Wochen auf 100 Prozent aufgeladen. Wir erklären euch, warum das so ist.

» Warum lädt der Pixel-Akkuschoner manchmal auf 100 Prozent auf?

Neues Kamera-Setup für die Pixel 10-Smartphones

Die Pixel 10-Smartphones erhalten offenbar ein neues Kamera-Setup, das vor allem beim Pixel 10 für einen größeren Sprung im Vergleich zum Vorgänger führt.

» Pixel 10-Smartphones erhalten ein neues Kamera-Setup









Das ist das neue Pixel 9a

Google hat das Pixel 9a offiziell vorgestellt und dabei wieder einmal eigentlich nur alle Leaks bestätigen müssen. Hier findet ihr alle Informationen zum neuen Smartphone, das eigentlich sofort in die Vorbestellung hätte gehen sollen. Warum es nicht dazu kam, könnt ihr im nächsten Punkt nachlesen.

» Google hat das Pixel 9a offiziell vorgestellt

Pixel 9a Verkaufsstart verschiebt sich

Eigentlich hätte das Pixel 9a am Mittwoch in die Vorbestellung gehen sollen und schon in der kommenden Woche in den Verkauf starten sollen. Aber daraus wird nichts, denn man musste den Start aufgrund von Qualitätsproblemen verschieben. Die Ankündigung gab es zwar dennoch, aber vermutlich wird es sich bis weit in den April hinein ziehen, bis das Smartphone tatsächlich in den Verkauf gehen kann.

» Darum ist das Pixel 9a noch nicht im Verkauf

