Pixel-Smartphones: Sensoren erkennen jetzt Schäden an U-Bahn-Gleisen – Google zeigt neue Anwendung

In den Pixel-Smartphones befinden sich eine große Zahl von Sensoren, die alle Bewegungen des Nutzers aufzeichnen und für diverse Zwecke ständig auswerten – etwa für Fitness, den Schrittzähler, die Navigation und ähnliche Dinge. Jetzt haben Google und die New Yorker einen ganz neuen Ansatz vorgestellt, der wohl schon im ersten Versuch erfolgreich war: Die Smartphones erkennen Schäden an U-Bahn-Gleisen.



Die in den Pixel-Smartphones und auch vielen anderen Smartphones verbauten Sensoren sind hochsensibel und können bekanntlich nicht nur grobe Bewegungen erkennen, sondern auch sehr feine und für den Menschen gar nicht spürbare Veränderungen erfassen. Trotz ständiger Auswertung bleiben diese Sensordaten weitestgehend ungenutzt, doch Google zeigt immer wieder mit interessanten Experimenten, welche Möglichkeiten es gibt.

Jetzt hat man gemeinsam mit dem Betreiber der New Yorker U-Bahn ein Projekt vorgestellt, das Schäden an U-Bahn-Gleisen vollautomatisch erkennen soll. Dazu hat man mehrere Smartphones in einen Wagon gelegt sowie an den Außenseiten des Triebwagens befestigt und sowohl Bewegungen als auch Geschwindigkeiten sowie Audio aus den Mikrofonen aufgezeichnet. Da Smartphones selbst leichteste Schwingungen erkennen, können durch die Kombination aus Bewegung und Audio auch kaputte U-Bahn-Gleise erkannt werden.

Bisher verläuft der Prozess der Erkennung mehr oder weniger manuell, denn Mitarbeiter müssen regelmäßig die mehr als 1.000 Kilometer Schienennetz ablaufen und aufwendig von Hand überprüfen. Laut Angaben der New Yorker U-Bahn hat das Smartphone-Experiment schon im ersten Testlauf eine Erkennungsrate von 92 Prozent gehabt. Dabei geht es aber nicht um eine vollständige Automatisierung, sondern eher darum, die Mitarbeiter-Trupps gezielt zu den betroffenen Stellen zu schicken.

Schon seit einigen Jahren nutzt Google die sehr feinen Bewegungsdaten der Android-Smartphones unter anderem zur Erdbeben-Früherkennung. Sicherlich sind noch sehr viel mehr Einsatzgebiete möglich, doch gerade für die Nutzung globaler Smartphone-Daten der Nutzer sollten natürlich keine wirtschaftlichen Interessen, sondern eher allgemeine Maßnahmen – wie die Erdbebenerkennung – der Antrieb sein.

