Ballie: Google und Samsung zeigen den ersten Gemini-Roboter für Privathaushalte – mit Projektor (Video)

Google will den KI-ChatBot Gemini Live mit der kürzlich angekündigten Kamerafreigabe eine erste Schnittstelle in die reale Welt geben, aber damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Jetzt haben Samsung und Google gemeinsam den Roboter Ballie vorgestellt, der womöglich schon bald als erster Gemini-Roboter starten soll. Es wäre der angekündigte nächste Schritt.



Erst vor wenigen Wochen hat Google die ersten Gemini-Roboter in Aussicht gestellt und jetzt gibt es schon ein sehr konkretes Modell vom Partner Samsung, das so manchem Nutzer vielleicht bekannt vorkommen mag. Denn Samsung hat den Roboter Ballie schon im Jahr 2019 erstmals vorgestellt, seither aber nur mehrfach gezeigt und nie auf den Markt bringt. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Ball, sondern eher um eine fahrende Kabeltrommel – aber schaut selbst.

Vielleicht ein wenig vom Star Wars BB-8 inspiriert, wenn auch mit einem völlig anderen Aufbau. Ballie soll durch seine Form eine große Bewegungsfreiheit haben und sowohl per Sprache als auch mithilfe eines Projektors per Video mit den Menschen kommunizieren können. Am gezeigten Produkt hat sich seit damals wohl nicht viel verändert, doch jetzt geht es um die gebotene Funktionalität sowie die darauf laufende Künstliche Intelligenz.

Auf Ballie soll jetzt Googles Gemini-KI zum Einsatz kommen und damit eine deutlich gesteigerte Intelligenz bieten. Denn durch Kameras und Sensoren kann Ballie seine Umwelt wahrnehmen und auch entsprechend reagieren. Wer damals vom fliegenden Amazon Smart Display geträumt hat, bekommt hier vielleicht ein etwas realistischere und praktikablere Variante geboten. Ballie ist dafür konzipiert, in Innenräumen zum Einsatz zu kommen.

Samsung und Google haben den Roboter nun erneut vorgestellt, aber weder einen geplanten Marktstart noch einen Verkaufspreis genannt. Wenn Ballie auf den Markt kommt, soll das zunächst nur in den USA und Südkorea der Fall sein. Über die wirklichen Vorzüge eines solchen Roboters kann man sicherlich streiten, aber es ist ein erster Schritt und zeigt, wohin die Reise mit den Gemini-Robotern gehen kann.

