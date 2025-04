Google-Startseite: Discover Feed und ‚auf einen Blick‘ kommen auf den Desktop – Google zeigt es offiziell

Auf vielen Android-Smartphones befindet sich der Google Discover Feed auf der nullten sowie das auf einen Blick-Widget auf der ersten Seite des Homescreens. Nach einer langen Vorbereitungsphase und mehreren Testläufen sollen diese beiden Inhalte in Kürze auf dem Desktop starten und im Zuge dessen eine große Veränderung auf der Google-Startseite mit sich bringen.



Schon seit gut zwei Jahren experimentiert man bei Google damit, sowohl den Discover Feed als auch das ‚auf einen Blick‘-Widget auf die Startseite zu bringen und jetzt steht das Ganze wohl in den Startlöchern. Denn auf der Cloud-Veranstaltung in Madrid hat man jetzt obigen Screenshot vom Discover Feed in einer veränderten Form sowie des Widgets als Seitenleiste gezeigt. Es ist zwar nicht direkt die Rede von der Google-Startseite, doch das darüber liegende Suchfeld sowie die damaligen Testläufe lassen kaum einen anderen Schluss zu.

In der Präsentation ging es darum, die Reichweite des Discover Feeds zu erweitern und den Nutzern noch mehr personalisierte Inhalte zu liefern. Am Smartphone dürfte man die Grenze durch den nullten Homescreen, die mobile Google-Startseite sowie die ‚Neuer Tab‘-Seite im Chrome-Browser bereits erreicht haben. Außerdem ist die Rede von „responsive“ – also für größere Displays, die noch über die Abmessungen eines Tablets hinausgehen.

Der Discover Feed als eine der wichtigsten Trafficquellen für viele Webseiten kann am Desktop eine spürbare Auswirkung haben, denn plötzlich werden nicht mehr nur mobile Nutzer auf die Webseiten „gespült“, sondern eben auch Desktopnutzer. Natürlich muss sich erst zeigen, ob die Nutzer diesen Inhalt annehmen oder beim Aufruf der Google-Startseite nicht doch dem nachgehen, was sie eigentlich vorgehabt hatten – nämlich die Suche nach Informationen.

Nach dem kürzlich Start der KI-Übersicht in den Suchergebnissen wäre das schon die zweite große Veränderung an der Suchmaschine innerhalb kürzester Zeit, die an den damaligen Grundfesten rüttelt.

Alle Infos zum erwarteten Start dieser beiden Elemente haben wir euch schon vor gut zwei Jahren in diesem Artikel zusammengestellt und auch darüber philosophiert, warum der Discover Feed auf der Google-Startseite keine gute Idee ist.

