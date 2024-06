Android: Google bringt neue Wetter-icons in das ‚auf einen Blick‘-Widget und den Homescreen (Screenshots)

Google hat im Rahmen der Neugestaltung der Wetter-App im vergangenen Jahr schrittweise neue Icons für die einzelnen Wetterlagen eingeführt. Die Icons haben nach längerer Zeit wieder einen leichten 3D-Effekt und eine stärkere Präsenz innerhalb der Oberflächen, was offenbar bei den Nutzern gut angekommen ist. Denn jetzt werden die Icons für alle Nutzer innerhalb des ‚auf einen Blick‘-Widget ausgerollt.



Google bietet sowohl unter Android als auch im Web an vielen Stellen einen aktuellen Wetterbericht inklusive Prognosen, wobei die Darstellung und der Umfang variieren können. Jetzt beginnt man damit, die genutzten Icons für die Wetterlage zu vereinheitlichen und rollt die im vergangenen Jahr mit der neuen Wetter-App eingeführten Icons für viele weitere Nutzer aus. Sowohl im ‚auf einen Blick‘-Widget als auch in den Homescreen-Widgets sind diese jetzt zu sehen.

Links seht ihr die zuvor genutzte Variante und rechts die neue Version. Es wird sofort deutlich, dass die neuen Icons etwas dunkler gestaltet sind und damit sowohl in hellen als auch dunklen Oberflächen mehr Präsenz erreichen. Außerdem gibt es einen etwas stärkeren 3D-Effekt als zuvor, nachdem zuletzt jahrelang alle Icons flach sein mussten. An der Grundform der Icons hat sich nichts geändert, sondern lediglich an der Farbgebung.

Die neue Darstellung zeigt sich seit gestern bei vielen Nutzern und dürfte vor allem durch das ‚auf einen Blick‘-Widget als auch die Homescreen-Widgets vielen Nutzern auffallen. In der Wetteroberfläche der Google Websuche kommen noch die alten Icons zum Einsatz, aber das dürfte sich sicherlich im Laufe der nächsten Tage ebenfalls ändern. Unter Wear OS nutzt man ein völlig anderes Design und es ist noch nicht bekannt, ob man auch diese Icons demnächst austauschen wird.

