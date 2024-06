Mein Gerät finden: Google will Geräte in der Nähe zeigen – Unterstützung für UWB und AR kommt (Teardown)

Mit dem kürzlich gestarteten Netzwerk Mein Gerät finden haben alle teilnehmenden Nutzer die Möglichkeit, den Standort ihrer registrierten Geräte abzurufen und diese mit etwas Geduld auch an weit entfernten Orten ohne Internetverbindung aufzuspüren. Aber auch im Kleinen will man schon bald nachlegen, denn wie aus einem Teardown hervorgeht, will man mit Unterstützung von UWB und AR sehr exakte Positionsbestimmungen liefern.



Es kommt hoffentlich nicht ganz so häufig vor, dass man ein Gerät oder einen Gegenstand verliert, den man dann per „Mein Gerät finden“ in mehreren Kilometer Entfernung aufspüren muss. Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass man mal wieder den Autoschlüssel in der eigenen Wohnung verlegt hat und diesen nicht lange suchen möchte. Eine kommende Funktion von ‚Mein Gerät finden‘ soll das schon bald ermöglichen. Denn man arbeitete an der Unterstützung von UWB und Augmented Reality.

Obiges Bild stammt aus der Samsung-App SmartThings und ist hier nur beispielhaft eingebunden. Mit UWB ist es möglich, dass die Entfernung zwischen zwei Geräten sehr exakt zwischen einigen Metern und wenigen Zentimetern abgefragt werden kann. Das ermöglicht eine sehr genaue Positionsbestimmung innerhalb der eigenen vier Wände – theoretisch aber natürlich auch nach dem Picknick auf der Wiese oder in ähnlichen Situationen. Wenn ihr also wisst, wo sich der Gegenstand in etwa befindet, kann UWB sehr hilfreich sein.

Und um das Ganze schicker zu gestalten und nicht nur Entfernungen anzugeben, will man mit der Unterstützung von Augmented Reality einen Richtungspfeil auf das Kamerabild legen, so wie das auf obigem Bild zu sehen ist. Wirklich sinnvoll ist so etwas erst dann, wenn die Tracker zusätzlich zu ihren Standardtechnologien auch UWB mitbringen. Wenn ihr zum Beispiel durch das Netzwerk sehen könnt, dass ihr einen Schlüssel im Kino / in der Bar oder sonstwo verloren habt, kann die anschließend vor Ort genutzte UWB-Lokalisierung sehr hilfreich sein.

» Mein Gerät finden: Google startet das Gerätenetzwerk in Deutschland – das sind die Teilnahmestufen

Letzte Aktualisierung am 22.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]