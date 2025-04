Android: Google Chrome nutzt jetzt eine transparente Navigationsleiste – gibt den Webseiten mehr Platz

Der Chrome-Browser für Android ist nicht unbedingt für eine schnelle Weiterentwicklung der Oberfläche bekannt, was natürlich auch daran liegt, dass diese den größten Teil der Zeit gar nicht zu sehen ist. Jetzt geht man den finalen Schritt in diese Richtung und gibt den Webseiten durch eine transparente Navigationsleiste noch mehr Platz. Die in den letzten Wochen als Testlauf gesichtete Neuerung wird nun ausgerollt.



Auch der Chrome-Browser für Android orientiert sich wie der große Desktopbruder daran, den Webseiten möglichst viel Platz einzuräumen und auf eine schlanke Oberfläche zu setzen. Seit jeher hat Google Chrome für Android daher lediglich die Hauptleiste am oberen Rand, in der mit der Adressleiste, dem Tab-Button, dem Chrome-Menü und je nach Bedarf einem weiteren Button alle Funktionen gesammelt werden. Diese Leiste ist für die Nutzung unverzichtbar, wird aber bekanntlich standardmäßig beim Scrollen ausgeblendet. Jetzt setzt man das auch am unteren Rand um.

In der neuesten Version, die in diesen Tagen ausgerollte Chrome für Android 135, zeigt sich das neue Verhalten der Android-Navigationsleiste am unteren Displayrand. Diese kann bei vielen Apps transparent sein und durch die vor Jahren etablierte Gestensteuerung ist deren Sichtbarkeit eigentlich gar nicht mehr notwendig. Das hat auch das Chrome-Team bemerkt und setzt jetzt beim Scrollen auf eine transparente Version, so wie ihr das auf den Screenshots in diesem Artikel sehen könnt.

Standardmäßig ist es so, dass sowohl die Hauptleiste des Browsers oben als auch die Navigationsleiste unten eingeblendet wird. Wird die Webseite dann scrollend benutzt, verschwinden beide Elemente und sind erst dann wieder sichtbar, wenn der Nutzer in die andere Richtung scrollt. Dasselbe Verhalten, wie es seit Jahren mit der Hauptleiste gezeigt wird, gibt es dann auch mit der Android-Navigationsleiste.

Das neue Verhalten wird ab sofort mit dem Update auf Chrome für Android 135 für alle Nutzer ausgerollt und sollte sich nach dem Update durch eine weitere serverseitige Freischaltung für alle Smartphone-Nutzer zeigen. Für Tablet-Nutzer ist Ähnliches geplant, aber erst mit einem der kommenden Releases.

