Pixel Update: Google bietet Pixel 7a-Entschädigung, Warten auf Pixel Tracker, alle Pixel 10-Infos und mehr

Die letzte Pixel-Woche im April ist vorbei und war wieder mit interessanten Meldungen rund um die Pixel-Smartphones und auch das erweiterte Portfolio gefüllt. Wir haben euch alle Pixel 10-Infos zusammengefasst, spekulieren über den Pixel Tracker, berichten über die Pixel 7a-Probleme und mehr.



Es geht die letzte volle Pixel-Woche im April vorüber, die wieder viel Neues zu den Pixel-Smartphones im Gepäck gehabt hat. So gab es einen unerwarteten Pixel 7a-Rückruf, wir haben alle Pixel 10-Infos zusammengefasst, über den neuen Tracker spekuliert und auch die Pixel 9a-Aktion in Erinnerung gerufen. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 10-Smartphones

Schon in wenigen Monaten wird Google die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, wobei wir schon für den nächsten Monat einen ersten Teaser erwarten. Wir fassen euch daher schon einmal alle Informationen zu den vier kommenden Geräten zusammen, die bisher bekannt geworden sind. Es gibt schon viele Renderbilder, einen ganzen Schwung an Spezifikationen, Infos zur Kameraausstattung und den Tricks und mehr. Schaut mal herein:

» Alle Informationen zu den neuen Pixel 10-Smartphones

Kommt der Pixel Tracker noch?

Google hätte schon vor bald zwei Jahren einen Bluetooth Tracker auf den Markt bringen soll, der für das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk verwendet werden sollte. Wir haben diesen Pixel Tracker getauft und erinnern noch einmal an das Produkt, das vielleicht in der ganzen Zeit noch einmal neu designt wurde und irgendwann auf den Markt kommen sollte. Hier findet ihr alle Infos sowie die Hintergründe zum Nichterscheinen des Trackers.

Großes Pixel Watch Update

Die Pixel Watch hat in dieser Woche ein großes Update erhalten, das neue Funktionen auf die Smartwatch bringt, das Update auf das neue WearOS 5.1, einen verbesserten Schrittzähler, Zyklustracker und einiges mehr. Hier findet ihr alle Infos zu dem Update für die Pixel Watch der ersten bis dritten Generation.

» Pixel Watches erhalten großes Update

Pixel 7a Reparaturprogramm startet

Leider gibt es auch mit dem Pixel 7a Probleme, die sehr an den letzten Pixel 4a-Rückruf erinnern. Google berichtet, dass sich der Akku des Smartphones bei einigen Nutzern aufblähen könnte. Man bietet betroffenen Nutzern eine kostenfreie Reparatur oder alternativ Gutscheine für ein neues Pixel-Smartphone oder eine Bargeld-Rückzahlung in überraschend hoher Summe. Hier findet ihr alle Infos zum Rückruf.

» Google ruft Pixel 7a zur Reparatur zurück

Pixel Watch erhält neuen Medienplayer

Die Pixel Watch erhält im Zuge des nachgezogenen Feature Drop-Updates einen neuen Medienplayer. Dieser bringt neben einer neuen Oberfläche auch eine Reihe von zusätzlichen Funktionen mit, mit denen ihr die Medienwiedergabe am Smartphone steuern könnt. Auf Screenshots sind diese Änderungen zu sehen, die zuerst bei YouTube Music aktiv werden.

» Das ist der neue Pixel Watch Medienplayer

Pixel 9a vs. iPhone 16e

Google selbst hat jetzt einen großen Vergleichstest zwischen dem Pixel 9a und dem iPhone 16e veröffentlicht. Der Sieger sollte von Beginn an klar sein, sonst hätte es der Google Store kaum veröffentlicht, aber dennoch ist es einen Blick wert. Denn die Argumente sind eindeutig und die Vergleiche teilweise witzig verfasst.

Pixel 9a Verkaufsstart

Das Pixel 9a ist endlich da! Google hat den Verkauf des Budget-Smartphones vor einigen Tagen auch in Deutschland gestartet und bringt gleich zum Start eine Aktion mit, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Nur noch wenige Tage lang gibt es zusätzlich zum Budget-Smartphone die Pixel Buds A-Kopfhörer. Vergesst auch nicht die Auswahl einer robusten Schutzhülle, die euer neues Smartphone über Jahre kratzerfrei und frei von Schäden halten soll.

» Das ist die Pixel 9a Aktion zum Verkaufsstart

» Das sind robuste Schutzhüllen für das Pixel 9a

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

