Gemini Update: Rätselraten um das zweite Kapitel, neue NotebookLM-App, der erste Roboter, Zahlen und mehr

Die letzte volle Gemini-Woche im April geht zu Ende und hat uns wieder eine ganze Reihe von Neuerungen rund um die KI-Plattform gebracht. Wir haben über die Kannibalisierung der Websuche, die neue NotebookLM-App, das zweite Gemini-Kapitel und natürlich auch den ersten Roboter berichtet. Wir haben euch natürlich über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Bei Gemini gab es in den letzten Tagen wieder viele neue Entwicklungen, über die wir euch zeitnah informiert hatten: Wir haben über den Ballie-Roboter berichtet, über die Gemini-Nutzungszahlen, die enormen Summen an Samsung für die Vorinstallation, die neue Delfin-Kommunikation, Veo 2 und vieles mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini kannibalisiert die Websuche?

Die Gemini-KI ist auch in der Google Websuche allgegenwärtig geworden und taucht jetzt über vielen Suchergebnisseiten auf. Das mag einigen Nutzern gefallen, doch sowohl den Webmaster als auch vielleicht Google selbst kann das nicht ganz egal sein. Denn es senkt die Klickzahlen und somit auch die Werbeeinblendungen sowie die Umsätze und die Bedeutung der Suchmaschine. Und das, obwohl Gemini selbst keinen Cent verdient – zumindest noch nicht.

» Ist die Gemini-KI eine Gefahr für die Google Websuche?

Kommt NotebookLM auf den Desktop?

Google hat eine neue NotebookLM-App angekündigt, die schon bald für alle Nutzer starten soll. Mutmaßlich zunächst nur für Android, doch gerade am Desktop wäre eine solche App natürlich besonders interessant. Denn es ist nach wie vor die Plattform, auf der viele Menschen ihre Dokumente verwalten oder auch verfassen. Und dort wiederum wäre eine Integration in die bereits bestehende Google Drive-App sehr interessant.

» Google kündigt neue NotebookLM-App an – auch für den Desktop?









Was ist das zweite Gemini-Kapitel?

Google startet in das zweite Kapitel von Gemini, ohne wirklich zu sagen, worum es sich dabei eigentlich handelt. Daher wollen wir einmal spekulieren, wie denn das zweite Gemini-Kapitel überhaupt aussieht, nachdem die App bereits weit entwickelt und in viele andere Produkte integriert wurde.

» Das zweite Gemini-Kapitel startet – aber was ist es?

Ballie – der erste Gemini-Roboter

Samsung wird schon bald den ersten Roboter auf den Markt bringen, den man in Form von Ballie bereits vor sechs Jahren erstmals angekündigt hat. Aber erst mit der Gemini-KI soll dieser wirklich sinnvoll einsetzbar sein und daher in Produktion gehen.

» Das ist der erste Gemini-Roboter Samsung Ballie

Gemini spricht mit Delfinen

Google arbeitet an einem neuen angepassten KI-Modell, das die Kommunikation mit Delfinen analysieren soll. Dadurch soll es möglich sein, die Sprache der Delfine zu verstehen. In einem Video ist das schon jetzt ausführlich zu sehen und nachzuvollziehen.

» Neue Gemini-KI soll Delfin-Kommunikation entschlüsseln

Das ist Gemini Veo 2

Gemini integriert den Videogenerator Veo 2 tief in den KI-ChatBot und ermöglicht es zahlenden Nutzern, kurze Videoclips zu erstellen. Wir zeigen euch eine Reihe von Beispielvideos inklusive der dazugehörigen Prompts, um das Ganze nachzuvollziehen.

» Das ist Googles neuer Videogenerator Gemini Veo 2

Google zahlt Samsung enorme Summen für Gemini

Ohoh, Google zahlt nach eigenen Aussagen monatliche enorme Summen an Samsung, damit der Smartphone-Hersteller die Gemini-App vorinstalliert. Das kommt für Google zur Unzeit, denn gerade erst befindet man sich aufgrund solcher Deals mitten im Kartellverfahren. Warum das Gemini-Team solch eine Vereinbarung getroffen hat, lässt sich daher nicht nachvollziehen.

» Samsung bekommt von Google enorme Summen für Gemini-Installation









Google Assistant verliert sehr viele Funktionen

Der Google Assistant wird schon sehr bald von Gemini verdrängt werden – und das auf allen Plattformen und aus allen Produkten. Das Aus ist nicht mehr weit entfernt, denn neben den zahlreichen Desintegrationen verliert der Assistent jetzt auch sehr viele über lange Zeit angebotene Funktionen.

» Sehr viele Google Assistant-Funktionen werden eingestellt

Gemini-KI hat 350 Millionen monatliche Nutzer

Erstmals hat sich Google in die Zahlen blicken lassen und verraten, wie viele monatliche Nutzer Gemini hat. Das KI-Modell soll wohl monatlich 350 Millionen Nutzer und pro Tag etwa 35 Millionen Nutzer haben. Das ist nicht viel, aber im Vergleich zur großen Konkurrenz gibt es auch noch Nachholbedarf.

» Gemini hat jetzt schon 350 Millionen monatliche Nutzer

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.