Ballie: Das ist der erste Gemini-Roboter für den Haushalt – Google und Samsung mit rollendem Projektor(Video)

Google hat das KI-Modell Gemini bereits in zahlreiche Produkte integriert und dürfte dabei zumindest in puncto Reichweite längst den Alltag vieler Nutzer erreicht haben. Die nächste Stufe von Gemini soll über die Software hinausgehen, denn mit Gemini Robotics hat man einen interessanten und vielleicht richtungsweisenden neuen Bereich gefunden. Jetzt präsentieren Samsung und Google den ersten Gemini-Roboter für Privathaushalte.



Der Traum bzw. die Vision von Haushaltsrobotern ist schon älter als die moderne Robotik selbst, doch abgesehen von Helferlein wie Staubsaugerrobotern, „intelligente“ Kochmaschinen oder der Rasenmäherroboter sind sie noch lange nicht zur Realität geworden. Denn die genannten Beispiele haben ihre ganz speziellen Nischen, sind aber keine echten Haushaltsroboter. Das dürfte sich in den nächsten Jahren ändern und mit Gemini Robotics hat Google vielleicht das richtige Hirn für diese Maschinen in petto.

Wir haben euch schon vor einigen Wochen die ersten Gemini-Roboter vorgestellt, die allerdings noch in Laborumgebungen aktiv sind und nicht viel mehr tun als eine Kamera und zwei Roboterhände zu steuern. Doch die Lernkurve ist bei der KI bekanntlich sehr hoch und schlussendlich wird jedes zusätzliche Bauteil die Maschinen dann leistungsfähiger machen, statt sie zu überfordern oder zu sehr zu verkomplizieren. Daher ist der erste Schritt, den man jetzt präsentiert hat, sehr interessant.

Samsung hat schon vor über fünf Jahren den Roboter Ballie präsentiert, der in einer namensgebenden runden Form aufgebaut ist und in allen Demos im auffälligen knallgelb gehalten ist. Der Roboter bewegt sich mit Rädern vorwärts, kann seine Umwelt durch eine Reihe von Kameras und Sensoren wahrnehmen und sich sowohl akustisch als auch mit einem integrierten Projektor mitteilen. Schaut euch einmal das folgende Video an.









Samsung hat diesen Roboter erstmals 2019 präsentiert und in den folgenden Jahren noch einige Mal gezeigt – praktisch unverändert, aber er wurde niemals ernsthaft angekündigt. Das dürfte wohl daran gelegen haben, dass man zwar die Hardware problemlos verbauen kann, aber keine entsprechende KI zum Antrieb und für sinnvolle Funktionen hatte. Diese hat man nun bei Best Buddy Google gefunden und will den Roboter schon bald mit Gemini-KI auf den Markt bringen. Zunächst in den Heimatmärkten USA und Südkorea.

Die Form des Roboters ist sicherlich absichtlich „niedlich“ gehalten und mit den reinen Rundungen dürfte es keine großen Probleme geben, wenn dieser einmal zu schnell durch die eigenen Vier Wände flitzt. Räder sind im Gegensatz zu Roboter-Beinen natürlich ein Vorteil, aber spätestens bei Treppenstufen ein ernsthaftes Problem. Vermutlich ist Ballie eher als Grundversion zu betrachten, die mit weiteren Elementen aufgerüstet werden könnte. Wenn man an die ersten Demos für Staubsaugerroboter mit Treppensteige-Funktion oder den neuen Staubsaugerroboter mit Greifarm denkt, sieht man wo die Reise hingeht.

Leider haben sich Google und Samsung weder zu einem Preis noch zu konkreten Einsatzgebieten oder der Verfügbarkeit geäußert. Dennoch ein sehr interessantes Produkt, mit dem Gemini erstmals in den Haushalt vieler Menschen einziehen könnte.

