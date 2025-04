Google Maps: So könnt ihr jetzt Straßen, Bezirke, PLZ und weitere Grenzen hervorheben – praktische Funktion

Innerhalb der Kartenplattform Google Maps findet sich eine der weltweiten größten Datensammlungen – wenn nicht sogar die größte – rund um alle Orte auf der Erde. Alle Straßen, Orte, Adressen, stationäre Punkte und viele weitere Einträge sind punktgenau auf der Karte positioniert und können von den Nutzern jederzeit abgerufen werden. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit einer praktischen Funktion zusammenhängende Bereiche und Regionen hervorheben könnt.



Die bekannten roten Marker oder deren etwas kleinere bunte und mit Icons versehenen bunten Ableger sind DAS Markenzeichen von Google Maps und stehen dafür, dass die Nutzer jeden beliebigen Punkt auf der Erde finden und ansehen können. Aber manchmal braucht man gar keinen konkreten Punkt, sondern eher eine Fläche mit den dazugehörigen Grenzverläufen. Auch diese kann Google Maps bieten und damit ganze Städte, Länder, einzelne Bezirke, Straßen oder einfach nur Postleitzahlen hervorheben.

Diese Hervorhebung findet dann nicht mehr mit einem Marker statt, sondern mit Grenzlinien um die ausgewählte Fläche. Das bekannteste und vielleicht auch am häufigsten verwendete Beispiel dürfte die Umrandung von Straßen sein. Sobald ihr nach einem Straßennamen ohne dazugehörige Hausnummer sucht, bekommt ihr die gesamte Straßenlänge inklusive Umrandung gezeigt. Das kann hilfreich sein, um den gesamten Verlauf und die Länge einer Straße auf einen Blick zu erfassen. Es hilft beim Abschätzen der Länge, möglichen Verbindungspunkten oder einfach nur der Einschätzung zur Kategorisierung der Straße.

Das funktioniert nicht nur mit Straßen, sondern auf gleiche Weise auch mit allen anderen Regionsabfragen. Wenn ihr das jeweils nächstkleinere Detail weglasst, wird stets die übergeordnete Region markiert. Also lasst bei Straßen die Hausnummer weg, bei Städten den Straßennamen oder bei Ländern den gewünschten Ort.









Mit dieser Funktion lässt euch Google Maps sehr einfach Grenzverläufe abrufen, die in der Form manchmal schwer zu bekommen sind. Die gesamte Region wird im ausgewählten Fall nicht in Blau hervorgehoben, sondern mit einem deutlich dünneren roten Rahmen umrandet. Es ist deutlich zu erkennen, was innerhalb und außerhalb der Regionen liegt und bis zu einem gewissen Grad lässt sich auch zoomen. Außerdem gibt es eine geringe Abdunklung des Außenbereichs, um den ausgewählten Teil hervorzuheben.

Den Grenzverlauf von Städten oder ganzen Ländern findet man auf anderen Wegen sehr leicht, aber dennoch ist es praktisch, diese einfach mit Google Maps sehen zu können – vor allem nach den aktuell gültigen Fassungen bei umstrittenen Grenzverläufen. Siehe dazu auch die unten eingebundenen Artikel zum Golf von Mexiko / Amerika. Aber es lässt sich auch nach Postleitzahlen oder Bezirksnamen suchen, sodass ihr bei diesen geografische Bereichen den genauen Verlauf sehen könnt – was in der Form oftmals aus anderen Quellen gar nicht so leicht herauszufinden ist.

Mit Ausnahme der Straßen ist diese Funktion bei Weitem nicht neu, aber vielen Nutzern vielleicht gar nicht bekannt. Ebenfalls mit Ausnahme der Straßen funktioniert das auch alles in der Browserversion.

» Google Maps: Aus dem Golf von Mexiko wird der Gulf of America – war das die richtige Entscheidung? (Meinung)

» Google Maps: Rezensionen werden blockiert – Nutzer können den ‚Golf von Amerika‘ nicht mehr bewerten

