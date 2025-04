Gemini NotebookLM: Google kündigt neue App an – mit Google Drive auch auf den Desktop?

Google wird in Kürze eine neue NotebookLM-App starten, die die Möglichkeiten der KI-Dokumentverwaltung auf Smartphones bringt und sicherlich viel Potenzial für zukünftige Einsätze mitbringt. Noch mehr Potenzial hätte ein solches Tool allerdings am Desktop, der nach wie vor die beliebteste Form der Dokumentverwaltung bietet. Daher darf auch über eine Desktop-App oder gar eine Integration in Google Drive spekuliert werden.



Mit NotebookLM hat Google ein starkes Tool geschaffen, mit dem die Nutzer ganze Dokumentsammlungen hochladen, analysieren und mit deren Inhalten arbeiten können. Bisher ist das nur direkt im Browser möglich, aber schon sehr bald wird eine eigene NotebookLM-App starten, die die Funktionalität zu Android und sicherlich auch zu iOS bringen soll. Allein schon aufgrund des Nutzungsumfangs sicherlich überfällig, denn im mobilen Browser macht so etwas keinen Spaß.

Allerdings muss man sich schon fragen, wie viele Nutzer tatsächlich ihre Dokumente lokal auf dem Smartphone verwalten. Ist das nicht viel mehr nach wie vor eine Hochburg des Desktop oder der Cloud? Natürlich geht NotebookLM darüber hinaus und bietet auch schnelle Analysen für empfangene PDFs, Bilder oder einfach das Brainstorming zu neuen Themen an, aber Dokumente stehen nach wie vor im Mittelpunkt der gesamten Nutzung. Daher sollte die App auch an den Stellen zur Verfügung stehen, wo sich die Dokumente der Nutzer befinden.

Für eine solche App wie NotebookLM könnte Google daher die Desktop-Ignoranz über Bord werfen und eine eigene Desktop-Anwendung schaffen, die über die Möglichkeiten einer Progressive Web App hinausgeht. Als eine solche ist NotebookLM schon jetzt nutzbar. Sollte man keine weitere App starten wollen, wäre auch eine Integration in den Google Drive Desktop-Client sehr gut denkbar, der immerhin auch die Fotoplattform Google Fotos im Gepäck hat. Diese würde es ermöglichen, lokale Dateien sehr schnell an NotebookLM weiterzuleiten.

Als Nächstes stellt sich dann die Frage, warum es keine Verbindung zwischen NotebookLM und Google Drive gibt. Beide fahren vollkommen verschiedene Strategien, doch es gibt die gemeinsame Grundlage der Dateiverwaltung, des Zugriffs auf Dokumente sowie der auch in Drive langsam einziehenden intelligenten Zusammenfassung von Inhalten aus mehreren Dokumenten. Zumindest eine Brücke zwischen den beiden Produkten könnte einige Arbeitsschritte ersparen, die bisher noch notwendig sind.

Letzte Aktualisierung am 2025-04-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!