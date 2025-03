Google Drive: Gemini wird noch tiefer in die Oberfläche integriert – soll KI-basierte Funktionen vorschlagen

Seit einiger Zeit ist Gemini in Google Drive integriert und soll den Nutzern innerhalb des Cloudspeichers hilfreiche Funktionen zur Verfügung stellen. Weil das von den Nutzern aber wohl nicht so gut angenommen bzw. vergessen wird, drängt man die Funktionen jetzt noch stärker in den Mittelpunkt der Nutzung. Neue „Nudges“ innerhalb der Oberfläche schlagen kontextbasiert die von der KI gebotenen Möglichkeiten vor.



Mit Gemini für Google Drive ist es möglich, sich über den Inhalt bestimmter Dateien informieren zu lassen, Dateien zu verarbeiten, Ordnerinhalte zusammenzufassen oder auch neue Dateien und Ordner zu erstellen. Um den Nutzern diese seit längerer Zeit gebotenen Funktionen etwas näherzubringen, startet man jetzt eine noch tiefere Integration in die Benutzeroberfläche der Webversion des Cloudspeichers. Dafür setzt man auf die sogenannten „Nudges“.

Bei den Nudges handelt es sich um eine Reihe von Buttons in Chip-artiger Darstellung, die jeweils eine einzelne Funktion auslösen können. Die Auswahl der Buttons bzw. derer Funktionen soll sich an den aktuell geöffneten Inhalt anpassen und somit nur die Möglichkeiten vorschlagen, die bei dieser Ansicht sinnvoll sind. Innerhalb eines Ordners also eine Ordner-Zusammenfassung, bei vielen Dateien eine Zusammenfassung von Dateien oder einfach eine Verknüpfung zu Informationen rund um Gemini.

Meiner Meinung nach geht auch diese Integration aktuell noch in die Richtung ‚Google fällt nichts mehr ein‚, denn rein faktisch befindet sich nur eine einzige sinnvolle Funktion darunter, nämlich die Ordner-Zusammenfassung. Aber auch diese lässt sich natürlich wie bisher schon über die Gemini-Seitenleiste aufrufen. Das kann sich bei wachsendem Funktionsumfang natürlich ändern, aber aktuell entspricht der dafür notwendige Platzbedarf kaum der sinnvollen Nutzung.

Die neuen Nudges werden aktuell ausgerollt und sollen im Laufe der nächsten zehn Tage bei allen Nutzern ankommen, die ein Workspace-Abo besitzen, ein Gemini Advanced-Abo oder in sonstiger Form Gemini in der Business- oder Enterprise-Variante verwenden.

