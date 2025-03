Gemini Update: Neues KI-Modell startet, Assistant-Aus, App-Integrationen, Gemini Live und Gemini loswerden

Die letzte Gemini-Woche im März geht zu Ende und war wieder vollgepackt mit Ankündigungen, entdeckten Neuerungen, Betrachtungen und mehr rund um den KI-ChatBot und natürlich auch das gleichnamige KI-Modell. In dieser Woche ist ein neues KI-Modell gestartet, es gab noch mehr Integrationen und einiges mehr. Wir haben euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Auch in dieser Woche hat sich das Gemini-Team selbst keine Pause gegönnt und wieder einmal sehr viele Neuerungen angekündigt, ein neues KI-Modell vorgestellt, die Messlatte erneut höher gelegt und auch wieder an Integrationen und Gemini Live gearbeitet. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Assistant-Einstellung

Google wird den Assistant noch in diesem Jahr einstellen und mehr oder weniger ersatzlos streichen. Denn zwar wird dieser durch Gemini ersetzt, das aber abseits des Einsatzbereichs kaum etwas mit diesem zu tun hat. Wir zeigen euch alle bereits jetzt eingestellten Funktionen und hinterfragen, warum das eigentlich so lang gedauert hat.

» Diese Google Assistant-Funktionen werden jetzt eingestellt

» Warum hat Google die Assistant-Einstellung so lange verschwiegen?

Wird NotebookLM eingestellt?

Google integriert viele von NotebookLM bekannte Funktionen in den KI-ChatBot. Damit bietet Gemini schon bald denselben Funktionsumfang wie NotebookLM und man muss sich fragen, ob das Tool als Spielwiese vielleicht schon bald wieder eingestellt wird. In Google Drive oder Ähnlichem wäre das Ganze vielleicht besser aufgehoben.

» Google kopiert NotebookLM – wird es bald eingestellt?









Gemini erhält Faktengedächtnis

Gemini hat ein Faktengedächtnis erhalten, mit dem es dem KI-ChatBot möglich ist, sich bestimmte Dinge zu merken. Wir zeigen euch, wie das funktioniert, wie ihr die gemerkten Fakten abrufen könnt und wie es euch jetzt möglich ist, dem ChatBot noch weitere Dinge beizubringen.

» So könnt ihr Gemini Fakten über euch mitteilen

Start von Gemini Live

Gemini Live ist in dieser Woche an den Start gegangen. Diesmal ist die Rede von Gemini Live Astra mit grafischer Komponente, das seit langer Zeit angekündigt worden ist und noch eine große Rolle spielen wird. Wir berichten über den Start, die kommenden Funktionen und zeigen euch, wie die Oberfläche bei aktiver Displayfreigabe aussieht.

» Gemini Live zeigt sich jetzt bei vielen Nutzern

» Das ist die neue Gemini Live Astra-Oberfläche

Google und Samsung finalisieren Smart Glasses

Passend zum Start von Gemini Live Astra ist in dieser Woche bekannt geworden, dass Google und Samsung sich bereits jetzt in der finalen Phase der Smart Glasses-Entwicklung befinden. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis Gemini Live in visueller Form auch direkt vor den Augen als Brille verwendet werden kann.

» Smart Glasses von Google und Samsung starten schon bald

Android Auto mit Gemini Live startet

Gemini Live startet auf allen Plattformen und kommt nun auch bei Android Auto an. In dieser Woche hat Google das neue Android Auto 14.0 veröffentlicht, in dem die Nutzung von Gemini Live statt Google Assistant bereits integriert ist. Jetzt wartet es nur noch darauf, endlich freigeschaltet zu werden und auf den Infotainment-Displays der Nutzer zum Einsatz zu kommen.

» Android Auto-Version mit Gemini Live startet jetzt









Google startet Gemini 2.5

Google saust durch die Gemini-Versionen und hat jetzt das neue KI-Modell Gemini 2.5 in der ersten Version freigegeben. Es ist wenig überraschend das bisher beste KI-Modell, das aber auch der Cleverness gearbeitet hat. Denn man integriert Thinking fest in Gemini 2.5 Pro und will damit dafür sorgen, dass Gemini vor dem Verständnis der Frage und dem Ausspucken einer Antwort noch einmal nachdenkt.

» Gemini 2.5 startet jetzt für erste Nutzer

Google Maps integriert Ask Gemini

Auch in Google Maps ist Gemini jetzt integriert. Bei ersten Nutzern zeigt sich ein Ask Gemini-Feld, mit dem es Nutzern möglich sein wird, eine Frage zum aktuellen Ort zu stellen. Auf Screenshots sowie in einem Video im folgenden verlinkten Artikel könnt ihr euch das schon jetzt anschauen und vielleicht sehr bald auf eurem Smartphone verwenden.

» Google Maps erhält neue Ask Gemini-Funktion

Gemini startet Gems für alle Nutzer

Die Gemini Gems starten jetzt für alle Nutzer. Ein Advanced-Abo ist nicht mehr notwendig, sodass Gemini es auch kostenlosen Nutzern anbietet, einen KI-Agenten zu erstellen, der als Experte für einzelne Bereiche ausgebildet werden kann. Eine spannende Funktion, die sicherlich noch viel Potenzial haben wird.

» Gemini startet Gems-Funktion für KI-Agenten für alle Nutzer

Gemini durchsucht Screenshots für Google Maps

Google Maps kann jetzt mithilfe von Gemini die Screenshots auf eurem Smartphone durchsuchen. Werden im Screenshot Orte, Ortsangaben oder Adressen entdeckt, kann Google Maps diese erkennen, vorschlagen und auf Wunsch im Rahmen eines Assistenten direkt auf der Karte ablegen und speichern. In einem Video ist diese Funktion bereits jetzt zu sehen. Schaut es euch im folgenden verlinkten Artikel an.

» Google Maps integriert Gemini Screenshot-Suche









So könnt ihr Gemini aus der Websuche verbannen

Google hat Gemini mit den KI-Übersichten in die Websuche gebracht, was zwar sehr praktisch sein kann, aber sicherlich nicht jedem Nutzer gefällt. Wir zeigen euch, wie ihr Gemini jetzt recht einfach mit einem simplen Trick loswerden könnt. Dazu ist nur ein URL-Parameter notwendig, der an jede Suchanfrage angehängt wird und die KI-Übersicht abschaltet.

» Das ist die neue Gemini KI-Übersicht in der Websuche

» Mit diesem Trick wird Gemini aus der Websuche entfernt

Google Drive integriert Empfehlungen für Gemini-Funktionen

Google Drive integriert Gemini noch tiefer in der Oberfläche und soll die Nutzer an die verfügbaren KI-Funktionen erinnern. Bisher halten sich diese zwar noch in Grenzen und sind sehr übersichtlich, aber dennoch dürfte man sich wohl eine umfangreichere Nutzung erhofft haben.

» Google Drive kann jetzt Gemini-Funktionen vorschlagen