Gemini: Googles neuer Videogenerator Veo 2 erzeugt beeindruckend realistische Szenen (Videos + Prompts)

Google hat vor einigen Monaten den neuen Videogenerator Veo 2 vorgestellt, der zunächst vielleicht etwas unter dem Radar geflogen ist, aber jetzt endlich die ganz große Aufmerksamkeit bekommt: Denn in dieser Woche wurde Veo 2 tief in den Gemini-ChatBot integriert und steht somit allen zahlenden Nutzern zur Verfügung. Anlässlich dessen hat Google einige Beispielvideos inklusive Prompt veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen.



Mit Veo 2 hat Google seit dem vergangenen Jahr einen starken Videogenerator im Portfolio, der die multimedialen Stärken des Gemini KI-Modells voll ausspielen kann. Im Vergleich zu ersten Generation soll der Videogenerator große Schritte gemacht haben, um deutlich realistischere und auch hochauflösendere Videos zu erstellen. Sowohl das Verständnis des Prompts als auch des Zusammenspiels der einzelnen Objekte soll stark gewachsen sein – und das zeigt sich in einer Reihe von Beispielvideos.

Google hat Veo 2 bereits in YouTube Shorts integriert und erst kürzlich zu hohen Preisen für Entwickler geöffnet, aber erst jetzt kommt der richtig große Schritt, mit dem die Videogenerierung zu einem ähnlichen Teil des Alltags werden soll, wie es bereits bei Textgeneratoren oder Bildgeneratoren der Fall ist. Google hat Veo 2 in den Gemini-ChatBot gebracht, wo dieser allen zahlenden Gemini Advanced-Abonnenten zur Verfügung steht.

Anlässlich des breiten Starts hat man jetzt eine Reihe von Demovideos veröffentlicht, die die Leistung des Videogenerators zeigen sollen. Alle Videos haben eine Länge von acht Sekunden – was derzeit das Maximum ist – und sind in ganz unterschiedlichen Stilen gehalten. Damit ihr das Ganze nachvollziehen und bei Bedarf auch selbst experimentieren könnt, hat man zusätzlich den genutzten Prompt für das jeweilige Video veröffentlicht. Hier findet ihr alle Beispiele.









Englischer Originalprompt: A wide, slow-panning shot of an enormous glacial cavern, bathed in eerie twilight. Pale cyan light filters from above, illuminating frozen candy figures within the ice walls. Two figures in white exosuits, their helmet lights casting beams, trudge through the center. Capture the cavern’s scale and stillness

Englischer Originalprompt: An animated shot of a tiny mouse with oversized glasses, reading a book by the light of a glowing mushroom in a cozy forest den.

Englischer Originalprompt: Aerial shot of a grassy cliff onto a sandy beach where waves crash against the shore, a prominent sea stack rises from the ocean near the beach, bathed in the warm, golden light of either sunrise or sunset, capturing the serene beauty of the Pacific coastline.









Englischer Originalprompt: Time-lapse of a voxel-style ice cream melting under a clear blue sky. The pink, grey, and white scoops slowly lose their shape, dripping down the yellow, blocky cone held by a large, voxel hand with a blue sleeve. Focus on the melting process, highlighting the changing texture and form of the voxel elements as the ice cream deforms and drips, creating a colorful, pixelated melt against the vibrant blue backdrop.

Wer noch mehr Beispiele sehen möchte, sollte einmal in unserem großen Video-Artikel zu Gemini Veo 2 nachschauen. Dort haben wir euch ein gutes Dutzend Videos zusammengestellt, die die Möglichkeiten von Veo 2 aufzeigen. Ich denke, dass sowohl die Videos im verlinkten Artikel als auch in diesem Artikel für sich selbst sprechen und deutlich zeigen, wie viel Leistung in diesem Produkt steckt. Und bei der aktuellen Gemini-Geschwindigkeit dürfen wir wohl noch in diesem Jahr mit Veo 3 rechnen.

