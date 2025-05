Android Update: Großes Redesign, neues Cloud-Backup, Desktopmodus, Nacktfoto-Scanner und Bubble Modus

Die erste volle Woche im Mai geht zu Ende und hat uns auch in den letzten sieben Tagen nicht enttäuscht, denn es gab viele Neuerungen rund um da Android-Ökosystem – und das noch vor dem Event! Wir konnten euch bereits das neue Android-Design zeigen, den kommenden Desktopmodus, die Sicherheitsfunktionen und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen schnell und übersichtlich zusammen.



Eigentlich ist erst in der nächsten Woche die große Android-Woche, doch schon in den letzten sieben Tagen gab es sehr viele Neuerungen zu verkünden, die in Kürze gezeigt werden: Wir haben euch das neue Android-Design gezeigt, den Android-Desktopmodus, die Updates für Android Auto und Co gezeigt sowie über Android XR berichtet. Es war wieder sehr viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das ist der neue Android Bubble Modus

Android erhält ein neues Multitasking-Tool mit dem Bubble-Modus. In diesem Modus werden alle aktiven Apps in eine schwebende Leiste gepackt und können über diese auch abgerufen werden. Die Leiste ermöglicht den App-Wechsel, das parallele Nutzen von Apps, zeigt Benachrichtigungen und einiges mehr. Wir stellen es euch ausführlich vor.

» Neuer Android Bubble Modus bringt schwebende Fenster und Multitasking

Android startet Einsatz des Nacktfoto-Scanner

Der seit einiger Zeit in Android enthaltene Nacktofoto-Scanner ist mit dem Start in Google Messages jetzt aktiv geworden. Es ist die erste App, die diesen Modus aktiv verwendet und somit eine Funktion bietet, die zwar grundsätzlich gut gedacht ist und vor Fehlern bewahren kann, aber auch nicht allen Nutzern geheuer ist. Ihr solltet euch darüber informieren, auch wenn ihr Teil einer Familiengruppe seid.

» Google Messages nutzt als erste App den Android Nacktfoto-Scanner









Android Auto erhält Klimasteuerung

Android Auto erhält als erste externe Funktion ohne das Smartphone eine Klimasteuerung. Mit dieser in der Hauptnavigation platzierten Leiste könnt ihr die Klimaanlage steuern, Temperaturen einstellen, Zonen festlegen, die Sitzheizung steuern oder auch die Scheibenheizungen einschalten und wieder ausschalten. Wir zeigen euch die neuen Funktionen auf vielen Screenshots.

» Das ist die neue Oberfläche zur Klimasteuerung in Android Auto

Das ist der neue Android-Desktopmodus

Android wird einen neuen Desktopmodus erhalten, der auf den Bemühungen der letzten Jahre aufbaut und das Betriebssystem Android erstmals wirklich komfortabel auf großen Displays nutzbar macht. Schaut euch den Modus einmal an, der schon jetzt verwendet werden kann.

» Der neue Android Desktopmodus mit flexiblen Fenstern im Hands-on

Neues Material 3 Expressive Design zeigt sich

Google bringt mit dem Material 3 Expressive Design eine rundum überarbeitete Designsprache, die sich erstmals unter Android 16 zeigt. Wir erwarten die Präsentation in der kommenden Woche, denn schon jetzt gibt es viele Leaks sowie einen durchgesickerten Blogbeitrag mit vielen Bildern und Erklärungen.

» Material 3 Expressive Design zeigt sich mit Google Uhr unter Android

Android erhält neues Google-Design

Android erhält das neue Material 3 Expressive Design, das sich zwar nicht ganz an die Vorgaben aus dem Blogpost des Vorpunktes hält, aber dennoch sehr interessant ist. Es ist eine Abwandlung, mit der sicherlich viele Nutzer leben können. Schaut sie euch auf den Screenshots einmal an.

» Umfangreicher Leak zeigt Googles neues Material 3 Expressive Design

Die erste App für Android XR

Google Fotos startet einen speziellen Bereich für räumliche Fotos bzw. spatial media. Dieser Bereich ist Teil des Fotoarchivs und soll sowohl aus der Standard-App heraus abrufbar sein als auch aus einer ganz neuen App für Smart Glasses. Google Fotos XR kommt.

» Google Fotos bekommt eine eigene App für Android XR









Android bekommt neues Akku-Icon

Android erhält ein neues Akku-Icon, das sich zwar grundsätzlich am neuen Design orientiert, aber auch funktionell-visuell nachlegt. Denn es gibt neue Farbcodes, zusätzliche Informationen, die Einblendung des Energiesparmodus und einiges mehr. Viele verschiedene Typen und Darstellungsformen, die aber schnell erlernt und auch selbsterklärend sind.

» Das ist das neue Android Akku-Icon im überarbeiteten Design

Android 16 protokolliert Smartphone-Aktivitäten

Android 16 hat eine neue Schutzmaßnahme, mit der Smartphone-Aktivitäten protokolliert werden. Dieses Protokoll umfasst viele Bereiche und kann die Aktivitäten in einen verschlüsselten Bereich der Google Drive Cloud ablegen, sodass nur berechtigter Nutzer darauf zugreifen und externe Apps keine Daten abgreifen können.

» Android 16 kann Smartphone-Aktivitäten in der Cloud protokollieren

Google-Suchleiste für Android erhält neues Design

Die Google-Suchleiste für Android erhält ein neues Design, das diese erstmals in zwei Elemente teilt, die die unterschiedlichsten Möglichkeiten bieten. Trotz wachsender Flexibilität sorgt man damit dafür, dass die Nutzer gleichzeitig die Leiste anpassen können, diese aber bei allen Nutzern im Hauptbereich gleich aussieht.

» Die Google-Suchleiste für Android erhält ein zweigeteiltes Design

Android-Smartphones erhalten erweiterten Schutzmodus

Android erhält einen erweiterten Schutzmodus, der bei Aktivierung alle Mauern aufbauen und die Smartphones zur Festung verwandeln soll. Es werden automatisch alle Sicherheitsfunktionen aktiviert und auf Anschlag gestellt, sodass die Daten auf dem Smartphone im Rahmen der Möglichkeiten gesichert sind.

» Android bekommt einen erweiterten Schutzmodus









Android Auto kabellos nutzen

Mit einem noch ganz jungen und wirklich schlanken Dongle könnt ihr jetzt Android Auto vollkommen kabellos nutzen, ohne dass sich ein klobiger Dongle oder gar fremdartiger im Auto befinden muss. Denn der Ottocast Mini (siehe Amazon-Box unten) sieht auf einen sehr kleinen Stick, der im Auto kaum noch sichtbar ist und somit auch nicht stören kann. Nur noch wenige Tage ist dieser zur Einführung auch noch vergünstigt.

» Mit diesem neuen Mini-Dongle könnt ihr Android Auto kabellos nutzen

