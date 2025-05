Android: Die Google-Suchleiste verändert sich – neues Design bringt zweigeteilte Oberfläche (Screenshots)

Die Google-Suchleiste ist ein fester Bestandteil auf vielen Homescreens und kann in den unterschiedlichsten Varianten auf der Smartphone-Startseite positioniert werden. Jetzt wird erstmals seit langer Zeit ein Update für das Suchleisten-Widget ausgerollt, das per Google-App von allen Nutzern verwendet werden kann. Dieses schafft mutmaßlich Platz für einen schnellen Zugang zu Gemini oder dem KI-Modus.



Die Google-Suchleiste kann sowohl ein fester Bestandteil des Launchers sein als auch separat als Widget der Google-App verwendet werden. Sowohl funktionell als auch visuell gibt es Unterschiede, wobei der Funktionsumfang aber stets derselbe ist: Der Start einer Suchanfrage, Start der Sprachsuche oder der visuellen Erkennung mit Google Lens. Jetzt wird ein Update für die App-Version ausgerollt, die von vielen Nutzern außerhalb der Pixel-Welt genutzt werden dürfte.

Auf obigen Screenshots seht ihr links das alte Design und rechts das in diesen Tagen ausgerollte. Es fällt sofort auf, dass die neue Leiste in der Höhe gewachsen ist und damit ganz auf Linie des neuen Material 3 Expressive Design liegt. Gleiches gilt für die Unterscheidung zwischen Vordergrund und Hintergrund, der aufgrund einer jetzt eingeführten Trennung in zwei Bereiche notwendig wird. Und damit wären wir auch schon beim entscheidenden Unterschied.

Der dritte Button, der von den Nutzern in den Einstellungen selbst ausgewählt werden kann, wird an den rechten Rand neben der Suchleiste verschoben. Statt wie bisher innerhalb der Leiste positioniert zu sein, hat der Button nun seinen eigenen Bereich. Das sorgt dafür, dass die Google-Leiste selbst wieder einen einheitlichen Look besitzt und bei allen Nutzern gleich aussieht. Für den dritten Button können die Nutzer zwischen dem KI-Mode, Google Translate, Musiksuche, Wetter, Kamera-Übersetzung, Sport, Wörterbuch, Hausaufgaben, Finanzen, Saved oder Google News wählen.

Ich gehe davon aus, dass dieser Umbau auch mit den Experimenten rund um den Gemini KI-Modus in der Google-Suchleiste zusammenhängt und Platz für den schnellen Zugang schaffen soll. Der dritte Button im AI Mode bietet so etwas bereits.

