Android Update: Neue Design, neuer Desktopmodus, riesiges Auto-Update, Gemini-KI, Smart Glasses & mehr

Eine mehr als vollgepackte Android-Woche geht zu Ende, denn es fand die große Android Show statt, die uns seit Dienstag und schon in den Tagen zuvor unzählige Neuerungen und Ankündigungen gebracht hat. Von neuen Oberflächen über neue Betriebssystem, KI, XR und Sicherheit war alles dabei. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Mit der Android Show am Dienstag waren die letzten Tage zu einer wahren Android-Woche geworden, die uns so viele Ankündigungen wie selten gebracht haben und auch gleich als Einstimmung auf die Google I/O in der kommenden Woche gesehen werden können. Es war wirklich sehr viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das ist der neue Android-Desktopmodus

Android wird einen Desktopmodus erhalten, das ist seit mittlerweile fünf Jahren bekannt und nach einer langen Entwicklungszeit soll dieser mit der kommenden Version endlich seine offizielle Premiere feiern. Wir zeigen euch den neuen Modus, dessen Fenster und Animationen sowie die Möglichkeiten der Google-Apps. Selbst Drag & Drop ist mit an Bord.

» Das ist der neue Android-Desktopmodus – zeigt sich auf viele Screenshots

Android Auto erhält riesiges Update

Bei Android Auto geht hinter den Kulissen derzeit so viel voran wie bisher noch nie in der Geschichte der Infotainment-Plattform. Viele Funktionen scheinen schon recht final zu sein, sodass wir auf einen baldigen Rollout als das größte Update, das Android Auto je bekommen hat, hoffen können. Mit dabei ist Gemini, eine neue Oberfläche, ein helles Design sowie eine erweiterte Fahrzeugsteuerung.

Neue Android XR-Oberflächen und Apps

Google hat Android XR bisher noch nicht vollständig offiziell angekündigt, aber dennoch können wir euch schon jetzt die neuen Oberflächen des Betriebssystems und auch der Google-Apps zeigen. Diese präsentieren sich zum Teil in einer ganz anderen Form, als wir das bisher gewohnt gewesen sind.

» Das sind Googles neue Android XR-Apps und Oberflächen

Android bringt Multitasking auf alle Geräte

Multitasking spielt auch auf Android eine immer größere Rolle, gerade weil es zunehmend auf größeren Displays einzieht, die dies komfortabel ermöglichen. In den folgenden Artikeln zeigen wir euch, wie das Multitasking auf Smartphones, Tablets und am Desktop umgesetzt ist. Sowohl in den Fenstern als auch den Taskleisten.

» Das sind Androids neue Multitasking-Lösungen für Smartphone, Tablet und Desktop

» Google testet noch eine neue Android-Taskleiste

Darum hat der Google Play Store die Hälfte seiner Apps verloren

Der Google Play Store hat innerhalb eines Jahres fast die Hälfte seiner Apps verloren. Wir erklären euch, wie es dazu gekommen ist, warum das kein Grund zur Sorge ist und warum das für die Nutzer am Ende sogar eine sehr gute und begrüßenswerte Entwicklung ist.

» Einfach erklärt: Darum hat der Google Play Store fast die Hälfte seiner Apps verloren

Neues Material Design für Android kommt

Google hat das neue Material 3 Expressive Design angekündigt, das recht große Änderungen an die Oberflächen von Android und den Android-Apps bringt. Es gibt neue Elemente, neue Farben, stärkere Hervorhebungen, zusätzliche Animationen und einiges mehr. Wir haben euch die neuen Designs im Detail vorgestellt – auch für WearOS.

» Google kündigt neues Material 3 Expressive Design an

» Das sind die neuen Google-Apps im Material Expressive Design

Neuer Diebstahlschutz kommt

Der im vergangenen Jahr für Android eingeführte Diebstahlschutz erhält ein Update, das noch genauere Erkennungen ermöglicht und gleichzeitig dafür sorgt, dass nur der ursprüngliche Besitzer das Smartphone wieder in Betrieb nehmen kann. Selbst ein Factory Reset hilft nicht weiter und schickt das Gerät maximal in eine Schleife, die nur der Besitzer beenden kann.

» Google bringt neuen Diebstahlschutz auf alle Android-Smartphones

Neue Android 16 Beta startet – finale Version in Kürze

Google hat die mutmaßlich letzte Android 16 Beta veröffentlicht, bevor in Kürze das neue Betriebssystem final veröffentlicht werden soll. Jetzt haben wir auch ein Datum, wann es soweit sein soll.

» Google veröffentlicht neue Android 16 Beta 4.1 für Pixel-Smartphones

» Android 16 wird schon Anfang Juni auf Pixel-Smartphones starten

Android Auto erhält Gemini Live

Der erste Schritt des riesigen Android Auto-Updates wurde jetzt offiziell angekündigt: Google bringt Gemini Live zu Android Auto, wo es den Google Assistant ersetzt und eine Reihe neuer Funktionen mitbringt. Dazu gehört es auch, dass der KI-ChatBot auf die aktive Navigation zugreifen kann.

» Das ist die neue Gemini Live-Oberfläche in Android Auto

Android XR Smart Glasses angeteasert

Google will vermutlich schon in der kommenden Woche die Android XR Smart Glasses offiziell ankündigen, denn am Ende der Android Show wurde ein entsprechender Teaser veröffentlicht. Alles was dazu bekannt ist, findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Google teasert baldige Präsentation der Android XR Smart Glasses an

Neue Schutzfunktionen für Smartphones kommen

Auf Android-Smartphones wird eine neue erweiterte Schutzfunktion eingeführt, die mit nur einem Schalter aktiviert werden kann und anschließend alle Sicherheitseinstellungen des Geräts auf die höchste Stufe stellt.

Android 16 bringt wohl neues Always on-Display

Die Darstellung auf dem Always-on Display von Android 16 wird sich schon bald ändern und dem Sperrbildschirm anpassen. Das gilt sowohl für die Inhalte, für die Live Widgets und auch für die Unterstützung eines Hintergrundbilds in dieser Ansicht.

» Leak zeigt neugestaltetes Always on-Display mit Wallpaper und Übergangseffekt

Android Auto testet neuen Medienplayer

Auf der Infotainment-Plattform Android Auto dürfte schon bald eine neue Oberfläche für den Medienplayer einziehen. Diese ändert einige Details in der Darstellung, hat aber auch einen großen Brocken im Gepäck, der vor allem in der täglichen Nutzung auffallen wird. Es werden die Buttons für die Wiedergabe vertauscht, sodass das Muskelgedächtnis eine Herausforderung haben wird. Schaut euch einmal die vergleichenden Screenshots an und bewertet selbst, wie sinnvoll das sein kann.

» Neuer Medienplayer für Android Auto vertauscht die Buttons

