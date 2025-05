Android Auto: Das bisher größte Update kommt – neue Oberfläche, viele neue Funktionen und Gemini (Galerie)

In den letzten Jahren war Googles Infotainment-Plattform Android Auto nicht gerade für große Verbesserungen und schnelle funktionelle Updates bekannt – ganz im Gegenteil. Doch zumindest in den nächsten Wochen dürfte sich das ändern, denn es stecken überraschend viele Änderungen und Neuerungen in der Pipeline, die nur noch auf ihre offizielle Ankündigung und den hoffentlich zeitnah danach folgenden Rollout warten.



Die Infotainment-Plattform Android Auto hat erst kürzlich den zehnten Geburtstag gefeiert und kann sicherlich mit stolz auf das bisher erreichte zurückblicken, denn die App ist seit Jahren der Quasi-Standard zur Nutzung der Smartphone-Apps im Auto. Eigentlich hätten wir schon vor längerer Zeit vermutet, dass die Plattform eines Tages von Android Automotive überflügelt und in Form eines fest installierten Betriebssystems abgelöst wird – doch das ist bisher nicht geschehen und könnte wohl noch lange auf sich warten lassen.

Weil die Pläne rund um Android Automotive bzw. Google Built-in wohl nicht so aufgehen, wie man sich das in Googles Strategie-Abteilung gedacht hat, richtet sich der Blick wieder auf das gute alte Android Auto. Mit einem ganzen Schwung an Neuerungen wird Google die Plattform schon bald modernisieren wollen, wobei sowohl ein neues Design, der Einzug der Gemini-KI als auch ein großer funktioneller Sprung auf dem Plan stehen. Allesamt dürften diese Neuerungen in der kommenden Woche auf der Android Show angekündigt werden.

Alle wichtigen Neuerungen rund um Android Auto sind bereits durch Teardowns entdeckt oder gar vorab offiziell angekündigt worden. Daher können wir euch jetzt an dieser Stelle einen Ausblick auf das geben, was sich in der Pipeline befindet und nur noch darauf wartet, dass jemand bei Google den Startknopf drückt. Es ist zu erwarten, dass das recht bald nach der nächstwöchigen Ankündigung der Fall sein wird.









Neues helles Design

Die Android Auto-Oberfläche ist seit jeher dunkel gehalten, um sich möglichst gut in die Umgebung des Fahrzeug-Interieurs einzuschmiegen. Das hat gut funktioniert, aber dennoch haben die Designer jetzt eine helle Oberfläche im Gepäck, die schon bald optional oder vielleicht auch automatisch freigeschaltet werden wird. Diese setzt statt dunkelgrauen Flächen auf hellgraue Flächen und statt hellgrauem Text auf dunkelgrauen Text. Mehr oder wenig eine invertierte Ansicht, auf die so mancher Nutzer sicherlich schon seit längerer Zeit gewartet hat.

Es wird das größte visuelle Update von Android Auto seit dem Start des Coolwalk-Designs vor einigen Jahren. Im verlinkten Artikel findet ihr jede Menge Screenshots von der neuen Oberfläche

Gemini für Android Auto

Der Google Assistant ist ein zentrales Tool in Android Auto, wird aber auch auf der Infotainment-Plattform schon in Kürze ersetzt werden – natürlich durch Gemini. Aber Gemini wird den Assistant nicht nur ersetzen, sondern soll auch einen größeren Funktionsumfang als der bisher genutzte Sprachassistent bieten. Dabei geht es nicht nur um die deutlich gesteigerte Intelligenz und damit vielleicht auch das smartere Ausführen von Anweisungen, sondern auch um Verbesserungen an der Oberfläche. Gemini wird erstmals einen eigenen Block erhalten und damit viele zusätzliche Informationen darstellen können – etwas, das dem Assistant stets verwehrt geblieben ist.

Klimasteuerung mit Android Auto

Der Funktionsumfang von Android Auto endete bisher stets bei den Möglichkeiten des Smartphones und deren installierte Apps. Navigation, Kommunikation und Entertainment sowie einige wenige angepasste Apps vom Wetter bis zum Parken oder Tanken. Doch dieses Limit wird schon bald nicht mehr gelten, denn es starten erstmals Funktionen zur Fahrzeugsteuerung. Umfangreiche Leaks zeigen uns bereits die Oberfläche für die Klimasteuerung, die in der Hauptnavigation Platz findet.

Für Android Auto ist das ein riesiger Sprung, der aufzeigt, dass die Plattform trotz ihrer vermeintlichen funktionellen Grenzen noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Wenn die Fahrzeughersteller mitspielen und entsprechende Schnittstellen schaffen, gäbe es neben der Klimasteuerung sicherlich noch sehr viel mehr Funktionalität, die von Android Auto – und somit auch von Gemini – gesteuert werden kann.

—

Für Android Auto-Verhältnisse ist das ein Quantensprung, den es in dem Umfang bisher noch nicht gegeben hat. Wir dürfen gespannt sein, ob es weitere Ausblicke oder zusätzliche Details zu diesen Funktionen geben wird.