Pixel Update: Kamera setzt auf KI, Pixel Watch mit Light Mode, neue Displayform, Pixel 9a-Desaster & Aktionen

Eine weitere Pixel-Woche im Mai geht zu Ende und bringt uns mit einigen interessanten News und Ankündigungen rund um die Pixel-Smartphones und dessen erweitertem Ökosystem über das Bergfest. Wir haben über die neue Ausrichtung der Pixel Kamera berichtet, über eine helle Pixel Watch spekuliert, zeigen das AoD und einen verheerenden Pixel 9a-Test. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Der Mai hat das Bergfest hinter sich gelassen und war auch in der zweiten vollen Woche wieder sehr interessant: Denn wir konnten über ein neues Always-on Display berichten, haben die Möglichkeiten für ein helles Pixel Watch-Display ausgelotet und euch natürlich auch über die starken Aktionen im Google Store bei Amazon berichtet. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Kamera setzt auf KI

Bei der Pixel Kamera ist der Realismus nicht mehr an erster Stelle, sondern viel mehr die KI. Diese darf immer mehr optimieren und soll Dinge so darstellen, wie die Menschen sie im Gedächtnis behalten haben, statt sie so abzubilden, wie sie wirklich gewesen ist. Ein kleiner aber sehr feiner und folgenreicher Unterschied.

» Google setzt bei der Pixel Kamera auf KI statt Realismus

Pixel Watch mit heller Oberfläche?

Wird es schon bald eine helle Oberfläche für die Pixel Watches mit WearOS geben? Bislang gibt es darauf zwar keine konkreten Hinweise, aber die Entwicklungen im Android-Ökosystem deuten darauf hin, dass die Smartwatches nicht das einzige Produkt mit dunkler Oberfläche bleiben werden.

Android 16 bringt AoD mit Wallpaper

Mit Android 16 soll ein neues Always-on Display starten, das auf den Pixel-Smartphones auch die Möglichkeit zur Einbindung eines Wallpapers mitbringen soll. Wir zeigen es euch in einer schicken Animation.

» Pixe-Smartphones Always-on Display mit Wallpaper unter Android 16

Darum solltet ihr kein Pixel 9a kaufen

Ein bekannter YouTuber hat das Pixel 9a zerlegt und ist entsetzt darüber, wie die Batterie regelrecht mit dem Smartphone verschmolzen ist. Selbst als langjähriger Bastler und Teardowner hat er es nicht geschafft, den Akku zu entnehmen geschweige denn könnte diesen niemals ohne Gefahr austauschen. Das kann Google sehr viel besser und führt zu einem vernichtenden Statement für das Smartphone.

» YouTuber erklärt, warum ihr kein Pixel 9a kaufen solltet

Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Im Google Store bei Amazon gibt es wieder starke Aktionen mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, die Pixel Watch, Pixel Buds, einiges Bundles und mehr. Schaut mal vorbei und verpasst das nicht.

» Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones

» Hier geht es zu den starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

