Pixel 9a: Darum solltet ihr das neue Google-Smartphone nicht kaufen – Teardown mit Akku-Desaster (Video)

Google hat vor wenigen Wochen das neue Pixel 9a auf den Markt gebracht, das viele Nutzer und Reviewer mit seinem Gesamtpaket überzeugen konnte und daher sicherlich bereits in großen Mengen über die Ladentheke gegangen ist. Doch jetzt hat sich der bekannte YouTuber JerryRigEverything in einem seiner gefürchteten Teardowns einmal die inneren Werte angesehen und kommt zu einem überraschenden Schluss: KAUFT KEIN PIXEL 9a!



Der YouTube-Kanal JerryRigEverything ist seit vielen Jahren für seine Teardowns bekannt, in deren Rahmen Smartphones zerlegt und auf ihre Robustheit überprüft werden. Googles Pixel-Smartphones kommen dabei seit einigen Jahren recht gut weg und zeigen keine größeren Schwachstellen – das gilt auch für das neue Pixel 9a. Doch so gut das Display und die Außenhülle sowie das Gesamtkonstrukt auch sein mögen, so sehr kann Zack deutliche Kritik am verbauten Akku üben.

Akku lässt sich praktisch nicht tauschen

Um Gewicht, Platz und Geld zu sparen, ist es heute üblich, dass Smartphones im Inneren mehr auf Kleber als auf Schrauben setzen – das ist auch beim Pixel 9a der Fall. Doch beim Akku hat man es wohl etwas zu gut gemeint und diesen mit so viel Kleber am Rahmen befestigt, dass sich dieser nicht lösen lässt. Zack hat es mit diversen Hilfsmitteln und Lösungen probiert, konnte den Kleber aber nicht von seiner Hauptaufgabe abbringen. Google empfiehlt wohl das Erhitzen auf mindestens 80 Grad, was Zack allerdings nicht getan hat. Denn er „möchte heute noch nicht in die Luft fliegen“ und tatsächlich ist es wohl nicht ganz ungefährlich, die Erhitzung eines ungeschützten Akkus zu empfehlen.

Das bringt den sonst so besonnenen Zack regelrecht aus der Fassung und lässt ihn über das Smartphone schimpfen sowie sehr deutlich mehrfach im Video, auf dem Titelbild und auch im Videotitel vom Kauf abraten. Denn ein Akkutausch ist damit für Laien unmöglich und sicherlich auch für Fachleute höchst problematisch. Und wenn jemand vom Fach ist, dann ist wohl der YouTuber, der seinen Versuch zum Ausbau des Akkus aber erstmals überhaupt in seiner Kanalgeschichte aufgeben musste.

Er argumentiert nicht nur mit der mangelnden Reparierbarkeit, sondern vor allem mit der fragwürdigen Nachhaltigkeit. Google selbst wirbt mit der immer weiter steigenden Verwendung von nachhaltigen Materialien, verbaut dann aber selbst eine Kombination, die dem vollkommen entgegengesetzt ist. Das Video schließt damit, dass Zack „nicht genug Schlechtes über das Pixel 9a und dessen Akku“ sagen kann. Vielleicht greift ihr daher doch lieber zum ähnlich teuren Pixel 9 oder Pixel 8a. Beide sind derzeit übrigens im Google Store bei Amazon mit 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones zu haben.

