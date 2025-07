Pixel 10-Smartphones: In diesen Speichergrößen und Farben sollen die neuen Smartphones starten (Leak)

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die in den letzten Wochen immer wieder recht umfangreich geleakt worden sind. Jetzt tauchen sie langsam auch in den Systemen der Händler auftauchen. Diese erweisen sich erneut als gute Quelle dafür, in welchen Farben und Ausstattungsvarianten die kommenden Smartphones auf den Markt kommen werden. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Farben und Speichervarianten.



Schon Ende nächsten Monats wird Google die Pixel 10-Smartphones in den Verkauf bringen, die sich bereits mit vielen Details bei den Leakern gezeigt haben. Gerade erst haben wir euch alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones zusammengefasst und jetzt gibt es sowohl Bestätigungen als auch Aktualisierungen für die verfügbaren Farben und Speichervarianten. Die Nutzer können wieder aus einer Reihe von Kombinationen wählen.

Das Standardmodell wird auch in diesem Jahr wieder in den Speichervarianten mit 128 GB und 256 GB verfügbar sein, was zwar für viele Nutzer ausreichend ist, aber mangels größerer Ausstattung zunehmend für Enttäuschung sorgt. Dafür wird das Pro-Modell wohl nachlegen und von 128 GB über 256 GB bis 512 GB und gar 1 TB verfügbar sein. Das XL-Modell soll es überhaupt nicht als 128 GB geben und ist somit auch in der kleinsten Variante schon stark ausgestattet. Für das Foldable gilt dasselbe wie für das XL-Modell.

Interessant wird es bei den Farben, denn Googles Designer greifen dieses Jahr tief in den Farbtopf und bringen viele verschiedene Varianten. Von Schwarz über Blau und Lila bis Gelb, Grün, Grau und Weiß ist Geräte-übergreifend alles dabei. Wir haben euch erst heute früh die neuen Pixel Buds-Farben gezeigt, die natürlich zu den Smartphones passen. Hier jetzt die Übersicht über die kommenden Varianten:









Pixel 10:

Speichervarianten: 128 GB, 256 GB

Farben: Obsidian (Schwarz), Frost (Blau), Indigo (Violett), Lemongrass (Gelb)

Pixel 10 Pro:

Speichervarianten: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Pixel 10 Pro XL:

Speichervarianten: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Pixel 10 Pro Fold:

Speichervarianten: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Und wer jetzt wissen will, was die Smartphones kosten, kann das seit heute Vormittag ebenfalls in Erfahrung bringen und einschätzen:

