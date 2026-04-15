Google Fotos: Neues für die mobile Bildbearbeitung – Ausschneiden wird leichter, schicker und fehlerfrei

Mit der Android-App von Google Fotos lassen sich die lokalen und die in der Cloud gespeicherten Medien nicht nur abrufen, sondern auch bearbeiten. Jetzt wird eine der wohl am häufigsten verwendeten Bearbeitungsmöglichkeiten optimiert und sowohl von Fehlern befreit als auch schicker gestaltet: Das Ausschneiden ist leichter zugänglich und sollte keine Probleme mehr bereiten.



Das Zuschneiden eines Fotos ist mit Google Fotos schnell gemacht und dürfte von vielen Nutzern sehr häufig verwendet werden. Zuletzt hat dieses Crop-Tool aber wohl einige Probleme gemacht, die man jetzt behoben hat. Im Zuge dessen wurde gleich noch die Zugänglichkeit zum Schneidewerkzeug optimiert und die Darstellung für den Ausschnitt verbessert. Das Ziel war es gewesen, den Ablauf flüssiger und stabiler zu gestalten.

Präzise Bildvorschau

Es gab ein Problem mit der Bildvorschau, die beim Ziehen des Rahmens wohl deutlich verkleinert werden konnte und somit das präzise Zuschneiden zum Glücksspiel gemacht hat. Das soll jetzt behoben worden sein.

Zuverlässiges Schneiden und Drehen

Beim Schneiden oder Drehen eines Bildes konnte sich die Form unerwartet verändern und so dafür sorgen, dass zu viele Teile abgeschnitten oder außerhalb des sichtbaren Bereichs verlagert wurden. Dieses Problem wurde jetzt behoben, sodass sowohl das Ausschneiden als auch das Drehen wieder die erwarteten Ergebnisse liefert.

Flüssigere Darstellung

Die Animationen zum Ziehen, Drehen und Anpassen der Seitenverhältnisse wurden angepasst und sollen jetzt noch flüssiger und reaktionsschneller ablaufen. Das soll den gesamten Prozess schicker gestalten und dafür sorgen, dass man schneller und erwartbarer zum Ziel kommt.

Alle Neuerungen werden ab sofort für alle Nutzer der Android-App ausgerollt.

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