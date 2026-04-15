YouTube Premium: Neue Funktion wandelt die Android-App zu YouTube Music – kann jetzt getestet werden

Abonnenten von YouTube Premium erhalten in unregelmäßigen Abständen die Möglichkeit, neue Funktionen innerhalb der Videoplattform auszuprobieren, die oftmals zeitlich begrenzt sind. Jetzt hat man ein interessantes neues Feature freigeschaltet, das für einige Tage ausprobiert werden kann: Die mobile Oberfläche wandelt sich bei Aktivität in ein YouTube Music-ähnliches Design.



Bei YouTube Premium darf wieder getestet werden: Wir hatten erst gestern über die neue automatische Videobeschleunigung bei YouTube berichtet und heute zeigt sich die nächste Funktion, die von allen zahlenden Abonnenten unter Android getestet werden kann. Dabei handelt es sich erneut um einen Automatismus, der die Oberfläche passend zur Aktivität umbauen soll.

Die neue Funktion nennt sich „YouTube on-the-go“ und soll dafür sorgen, dass der Videoplayer und die gesamte Oberfläche auch bei Aktivität gut nutzbar bleibt: Wird eine sportliche Aktivität erkannt, die mehr als 60 Sekunden andauert, verwandelt sich die Oberfläche so wie auf obigem stilistischen Screenshot angedeutet: Die Fortschrittsleiste wird herausgelöst und vergrößert, ebenso wie die Buttons für die Kontrolle des Videos.

Durch diesen Umbau erreicht man, dass das Videobild ungestört bleibt und gleichzeitig die Kontrollelemente einfacher als bisher erreicht werden können. Wer mit dem Smartphone in der Hand joggen geht und schon einmal versucht hat, einen kleinen Button auf dem Display zu treffen, wird den Sinn und Zweck dieser Funktion schnell verstehen. Der Automatismus soll dafür sorgen, dass die Oberfläche sowohl in diese als auch die andere Richtung von selbst umgebaut wird.

Wer von dieser Oberfläche begeistert ist und entweder eine Sportpause macht oder sich gar nicht betätigen möchte, kann sie nach Aktivierung des Experiments auch manuell über einen neuen Schalter aktivieren und wieder deaktivieren. Das Experiment läuft, so wie das erste, bis einschließlich 27. April.

» YouTube Premium: Neue Funktion soll jetzt viele Videos automatisch beschleunigen – neue Funktion im Test

» YouTube Premium wird teurer: Google erhöht die Abo-Preise jetzt für viele Nutzer – auch in Deutschland?