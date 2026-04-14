YouTube Premium: Neue Funktion soll jetzt viele Videos automatisch beschleunigen – neue Funktion im Test

Google bietet allen Nutzern von YouTube Premium immer wieder die Möglichkeit, neue Funktionen frühzeitig auszuprobieren – und jetzt ist es wieder so weit. Eine neue Funktion soll die Videogeschwindigkeit automatisch basierend auf dem Inhalt und vielleicht auch den Vorlieben des Nutzers anpassen. Das soll Zeit sparen und langatmige Stellen ein Stück weit entschärfen.



Ein Vorteil von YouTube Premium ist es, dass neue Funktionen frühzeitig und oftmals exklusiv ausprobiert werden können. Diese Testläufe sind auf wenige Wochen oder Monate beschränkt und nicht selten werden die Funktionen dann wieder zurückgezogen und in überarbeiteter oder aufpolierter Form mit langer Verzögerung für alle Nutzer ausgerollt. Daher ist es eine Möglichkeit zu sehen, woran das Team der Videoplattform aktuell arbeitet.

Auto Speed

Mit der Funktion Auto Speed soll sich die Geschwindigkeit eines Videos automatisch anpassen, während der Nutzer es ansieht. Das soll Zeit sparen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Zufriedenheit mit den Videos steigt – vor allem für langatmige Stellen. Auto Speed soll einen neuen Schalter im Player erhalten, der sich aktivieren oder deaktivieren lässt. Standardmäßig ist es nach Aktivierung der experimentellen Funktion aktiviert.

YouTube weist darauf hin, dass diese Funktion aktuell nur für unterstützte Videos verwendet werden kann, die in englischer Sprache vorliegen. Es dürfte sich also um eine KI-Erkennung des Inhalts und nicht um die Klickgewohnheiten anderer Nutzer handeln. Letztes kommt etwa bei der Überspringen-Funktion für langatmige Stellen zum Einsatz. Mit Auto Speed sollen die Nutzer nichts verpassen, sondern durch die doppelte Geschwindigkeit hauptsächlich Zeit sparen.

Ihr könnt die neue Funktion jetzt innerhalb von YouTube Premium unter Android und iOS aktivieren. In der Webversion steht diese Funktion nicht zum Testen zur Verfügung. Verfügbar ist das Feature nur für zwei Wochen, bis einschließlich 27. April.

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[9to5Google]

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