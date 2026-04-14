Google Fotos: Neue Videobearbeitung startet jetzt für alle Nutzer – lässt Videogeschwindigkeit anpassen

Viele Nutzer dürften Google Fotos nicht nur als smartes Cloud-Backup und zur Medienbearbeitung verwenden, sondern auch als Galerie zum Anzeigen von Bildern und Videos. Jetzt hat das Team nach langer Zeit auf einen der meistgenannten Nutzerwünsche reagiert und rollt die Möglichkeit aus, in der Videobearbeitung unterschiedliche Geschwindigkeiten für das Bewegtbild festzulegen.



Google Fotos lässt sich nicht nur als Bildbetrachter verwenden, sondern auch als Videoplayer und stellt damit die vierte Variante im Google-Universum neben YouTube, Drive und Chrome dar. Die Plattform kann aber auch zur Videobearbeitung verwendet werden und erhält jetzt eine neue Möglichkeit, die laut der Ankündigung eine der meistgewünschten Funktionen der Nutzer gewesen ist: Videos lassen sich jetzt in ihrer Geschwindigkeit verändern.

Zum Start der Funktion bietet man fünf verschiedene Geschwindigkeiten an, aus denen die Nutzer wählen können – das ist weniger als YouTube, aber mehr als einige andere Player: Zur Auswahl steht die Standardgeschwindigkeit 1x sowie das langsame Abspielen mit 0,25x und 0,5x. Wer es etwas eiliger hat, kann Videos auch mit 1,5x und 2x abspielen – also bis hinauf zur doppelten Geschwindigkeit. Das sollte für den privaten Gebrauch genügen.

Ihr findet die Auswahl der anzuwendenden Geschwindigkeit im „Mehr“-Menü der Videobearbeitung. In der Vorschau wird das Ergebnis sofort sichtbar und mit der Bestätigung wird die Änderung angewendet. Wer noch mehr oder noch weniger Geschwindigkeit benötigt, kann das fertige Video anschließend noch einmal bearbeiten, was die Qualität allerdings spürbar nach unten bringen dürfte. Wünschenswert wäre vielleicht noch eine Zwischenstufe mit 1,25x oder gar ein Schieberegler für stufenloses Festlegen.

Die neue Funktion der Videobearbeitung wird ab sofort ausgerollt und soll im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen. Parallel dazu startet auch der neue Button zur KI-optimierten Bildbearbeitung, über die wir bereits berichtet haben:

[Google Fotos Support]

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.