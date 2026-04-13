YouTube Premium wird teurer: Google erhöht die Abo-Preise jetzt für viele Nutzer – auch in Deutschland?

Immer mehr Nutzer besitzen ein Abo bei YouTube Premium, um die Videoplattform werbefrei zu nutzen, sich einige funktionelle Vorteile sowie den unbegrenzten Zugang zum Musikstreaming zu sichern. Jetzt zieht Google allerdings die Schmerzgrenze ein klein wenig nach oben und erhöht die Preise für alle Abo-Pakete. Zunächst nur in den USA, doch auch hierzulande dürfte es nicht lang auf sich warten lassen.



YouTube hat schon vor vielen Jahren die Abo-Pakete unter dem Dach von YouTube Premium geschaffen, die den Nutzern eine technisch betrachtet vollkommen werbefreie Videoplattform bieten. Außerdem gibt es eine Reihe von funktionalen Vorteilen, wie etwa die Hintergrundwiedergabe, die Offlinewiedergabe und den frühen Zugang zu experimentellen Funktionen. Oben drauf ist außerdem der unbegrenzte Zugriff auf YouTube Music in dem Paket enthalten.

Jetzt informiert Google alle US-Nutzer darüber, dass die Abopreise steigen – und zwar in folgendem Ausmaß:

YouTube Premium: 15,99 Dollar pro Monat (Vorher 13,99)

(Vorher 13,99) YouTube Premium Lite: 8,99 Dollar pro Monat (Vorher 7,99)

(Vorher 7,99) YouTube Premium Family: 26,99 Dollar pro Monat (Vorher 22,99)

(Vorher 22,99) YouTube Music Premium: 11,99 Dollar pro Monat (Vorher 10,99)

Ob der Anstieg jetzt hoch oder eher moderat ausfällt, muss jeder Nutzer für sich selbst entscheiden. Für Das Standard-Abo geht es um 2 Dollar nach oben, das Lite-Paket und das reine Musikpaket springt nur um einen Dollar hoch und beim Familienpaket – das mit immerhin fünf Nutzern gleichzeitig geteilt werden kann, ist der Sprung um 4 Dollar durch die Aufteilung sicherlich gut zu verschmerzen.

Es ist die erste Preiserhöhung seit drei Jahren und wenn man sich den Streamingmarkt und dessen Preissprünge anschaut, dürfte sich Google bzw. YouTube wohl ohnehin zurückgehalten haben.









Preiserhöhung auch in Deutschland?

Ob diese Preiserhöhung auch in Deutschland und anderen EU-Ländern ankommen wird, lässt sich noch nicht sagen. Perspektivisch mit Sicherheit, doch für die nächsten Monate lässt sich das kaum prognostizieren. Schon bei der letzten Preiserhöhung vor drei Jahren hatte Google erst in den USA und einigen anderen Ländern an den Preisschildern geschraubt und fast ein ganzes Jahr gewartet, bis der Preis auch in Deutschland angehoben wurde. Parallel dazu wurde damals das Premium Lite-Abo ersonnen.

Preiserhöhungen sind immer ärgerlich, darüber muss man gar nicht diskutieren. Dennoch dürfte YouTube Premium mit all seinen verfügbaren Paketen auch danach ein sehr attraktives Paket sein, das seinen Mehrwert täglich und umfangreich in Erinnerung ruft. Ich hatte bereits mit einer Preiserhöhung in den nächsten Monaten gerechnet und daher erst vor wenigen Tagen ausführlich dargestellt, warum YouTube Premim das Geld aus meiner persönlichen Sicht in jedem Fall wert ist:

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

» YouTube Premium: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr – Upgrade für Lite-Abo ist Gamechanger (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.