Pixel Launcher: Update für das ‚auf einen Blick‘-Widget – zwei neue Kategorien zeigen sich im Teardown

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Rund um den Pixel Launcher hat sich in den letzten Monaten einiges getan und auch das ‚auf einen Blick‘-Widget hat zuletzt mehr Aufmerksamkeit erhalten. Jetzt zeigen sich in einem Teardown gleich zwei neue Kategorien, die demnächst von der Infotafel auf dem Homescreen abgedeckt werden sollen: Nutzer sollen über Geschäfte in der Nähe und Details im Restaurant informiert werden.


auf einen blick sport

Das Widget ‚auf einen Blick‘ ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil auf dem Homescreen vieler Nutzer, sowohl im Pixel Launcher als auch außerhalb der Pixel-Welt. Seit der jüngsten Updatewelle lässt es sich zwar auch auf den Pixel-Smartphones vom Homescreen entfernen, doch viele Nutzer dürften das gar nicht wissen oder aus praktischen Gründen daran festhalten wollen. Jetzt zeigen sich im Rahmen eines Teardowns gleich zwei neue Kategorien.

auf einen blick pixel launcher

Passes Nearby
Die Funktion „Passes Nearby“ greift auf die Datenbank von Google Wallet zurück und soll die Nutzer darüber informieren, wenn sich Geschäfte in unmittelbarer Nähe befinden, für die eine Kundenkarte oder eine andere Form von Kundenbindung hinterlegt ist. Wer sehr viele Kundenkarten hinterlegt hat und sich mitten in der Stadt oder gar in einem Einkaufszentrum aufhält, dürfte die Algorithmen damit gut beschäftigen. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Fällen eine Art von Gruppierung stattfindet.

Restaurant Insights
Die zweite neue Funktion soll aktiv werden, wenn sich der Nutzer in einem Restaurant befindet. Diese soll unter anderem die Speisekarte bereithalten, bestimmte Menüs vorschlagen, eventuell Bewertungen zeigen und anderen Insider-Tipps im Widget zeigen oder verlinken. Wie das innerhalb des Widgets genau aussehen soll, lässt sich jetzt noch nicht sagen.


Beide neue Funktionen ließen sich bereits durch einen Teardown in den Einstellungen aktivieren (siehe obiger Screenshot), werden aber noch nicht aktiv befeuert und können somit nicht zeigen, welche Informationen tatsächlich enthalten sein werden bzw. wie diese dargestellt werden.

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